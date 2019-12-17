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"Не голоса фермеров": Зеленский распек старые "элиты" из-за драки под Радой

17 декабря 2019, 21:16

Президент Украины указал, что каждый гражданин страны имеет право на мирное собрание и на выражение своего мнения.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский, которые находится с официальным визитом в Азербайджане, отреагировал на ожесточенные стычки под стенами Верховной Рады. По его словам, каждый гражданин страны имеет право на мирное собрание и высказать свое мнение, но и каждый должен нести ответственность за свои действия

При этом он указал, что на митинге под парламентом против законопроекта про рынок земли не было "голосов фермеров".

"Я уважаю мнение украинцев, в течение месяцев мы слушаем предложения по реформам. Однако на митинге относительно закона о земле звучат не голоса фермеров, а политические лозунги. Из-за них пострадали и митингующие, и полицейские", - написал глава украинского государства в Facebook.

Кроме того, он отметил, что только с помощью дискуссии между народом и властью Украина может двигаться вперед, несмотря на противостояние старых "элит".

"Если мы хотим лучшей жизни, то должны научиться говорить, уважать друг друга и, в конце концов, жить вместе. Власть, как и обещала, вносит между первым и вторым чтением поправки в закон о земле на основе обсуждений с украинцами. Мы прислушиваемся к людям. И именно так Украина будет двигаться к лучшей жизни, несмотря на сопротивление старых "элит". Это я вам гарантирую", - подытожил Зеленский.

Как ранее сообщал Главред, во время протестов под стенами Верховной Рады правоохранители задержали 26 участников акции.

Верховная Рада митинг драка Владимир Зеленский фермеры рынок земли
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