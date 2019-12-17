Стычки под Радой: стала известна судьба задержанных участников акции протеста

Стычка под Радой / Reuters

Правоохранители во вторник, 17 декабря, во время протестов под стенами Верховной Рады задержали 26 участников акции. Все задержанные принимали непосредственное участие в нападении на правоохранителей.

В свою очередь, начальник Нацполиции Киева Андрей Крищенко рассказал подробности стычки под стенами украинского правительства.

"Приблизительно в 11:00 вопреки заявленным форматам акций группа людей пыталась выставить армейские палатки на улице Грушевского. Полиция в формате диалога пыталась донести, чтобы они этого не делали и не перекрывали надолго улицу. Полиция после того, как диалога не вышло и начались провокации, применили необходимую силу… После этого две палатки были установлены, мы пытались разъяснить, что это вопреки акции и заявкам… Ближе к 14:00 группа людей начала перфораторами делать отверстия в асфальте, было принято решение оттеснить их и палатки изъять", - сообщил Крищенко в эфире телеканала 112 Украина.

При этом он указал, что в стычке участвовали до полутысячи человек, а на акцию протеста всего пришло около 4,5 тысячи человека. При этом полицейских и бойцов Национальной гвардии было около 2,5 тысячи человек.

Как ранее сообщал Главред, бывший нардеп Игорь Мосийчук сообщил, что о смерти одного из митингующих, избитый правоохранителями во время столкновений в центре Киева.