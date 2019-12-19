Что не так с законом об отмене неприкосновенности

Верховная Рада / УНИАН

Верховная Рада в среду, 18 декабря, приняла во втором чтении законопроект об отмене депутатской неприкосновенности, который вступит в силу с 1 января 2020 года.

Я сторонник того, чтобы у украинских депутатов была неприкосновенность. По крайней мере, пока у нас не будет закона о ТВК и импичменте, которые дадут возможность контролировать исполнительную власть и президента, так как в случае отмены депутатской неприкосновенности мы семимильными шагами будем идти в диктатуру, так как силовые органы будут творить с депутатами все, что хотят.

В действительности то, что приняли депутаты, усложняет процесс, так как там все действия должны происходить через генерального прокурора. Например, раньше НАБУ или САП могли проводить расследования в отношении депутатов, а теперь это можно сделать через генерального прокурора, которого назначают и увольняют через парламент. Второе – там есть момент, который усложняет и сам процесс привлечения депутата к ответственности, так как депутат должен сам присутствовать в суде.

Читайте такжеДрузьям – все, врагам - закон: как будут лишать депутатской неприкосновенностиКритики закона в лице Шабунина и компании, конечно, правы, но тут я за депутатов, так как все-таки должен быть предохранитель в их отношении, поскольку они должны иметь иммунитет не от закона, а от политического давления. Иначе депутатов смогут арестовывать за любой проступок – за неправильно перейденную дорогу, езду пьяным и в результате все в парламенте будут говорить только то, что нужно и жать кнопки те, которые нужно.

Поэтому сейчас, ввиду принятого закона, я не думаю, что того же Петра Порошенко, с которого ранее грозились снять неприкосновенность, посадят. И это несмотря на то, что он самая удобная цель для этого. Но если бы действительно хотели, то могли бы снять иммунитет с него и раньше. Как вариант, лишиться неприкосновенности может София Федина либо же некоторые депутаты из Слуги народа. Причем последние могут ее лишиться исключительно в воспитательных целях, чтобы дисциплинировать фракцию. Однако в обеих случаях это ни к чему не приведет, так как это могут расценить именно как политическое давление, что многим не понравится.

Тарас Загородний, политический и экономический эксперт, специально для Главреда