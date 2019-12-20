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Унизил Путина и ФСБ ценой своей жизни

Юрий Бутусов

журналист

20 декабря 2019, 11:50

Это было осознанное самопожертвование, идейное.

Стрельба на Лубянке. Нападение на здание ФСБ в самом центре Москвы вечером 19 декабря, недалеко от Красной площади, совершил житель Подмосковья, россиянин Евгений Манюров. В момент выступления президента РФ Владимира Путина на концерте в Кремле, посвященном Дню органов безопасности, Манюров устроил стрельбу у центрального офиса Федеральной службы безопасности. Манюров застрелил одного сотрудника ФСБ и тяжело ранил еще двоих, а также демонстративно стрелял по окнам и стенам здания ФСБ. Он не предпринял попыток скрыться, находился все время на улице, и не нанес ущерба прохожим. Примерно через час у здания ФСБ Манюров был убит в перестрелке с группой спецназа.

Судя по характеру происшедшего, Манюров готовился к нападению заранее, действовал по плану. Он был замкнутым человеком, одиночкой, но был вполне адекватным, не имел конфликтов с правоохранительными органами, к уголовной ответственности не привлекался, располагал законно приобретенным гладкоствольным, газовым и нарезным охотничьим оружием.

Евгений Манюров
Евгений Манюров / База

Манюрову 39 лет, работал охранником. Своей семьи нет, жил с матерью. К нападению на ФСБ готовился заранее. Три месяца назад записался в стрелковый клуб, чтобы научиться стрелять из нарезного карабина "Сайга", и, по словам тренера, занимался в длинной парке, в которой он был и 19 декабря, и под полой которой было легко нести оружие, не привлекая внимания. То есть решение было принято заранее.

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Стрелял Манюров из зарегистрированной "Сайги", без всяких оптических прицелов и коллиматоров, то есть цели нанести максимальные потери он перед собой не ставил.

Любопытно, что даже в центре Москвы российская система безопасности работает неэффективно и неповоротливо. Среагировать на нападение смогли не сразу, в обстановке разобрались только после прекращения стрельбы, хотя условия были максимально простыми. Первоначально заявили, что нападавших было трое.

Судя по всему, это было осознанное самопожертвование, идейное. Причем целью было дискредитировать прежде всего Путина. День ФСБ - 20 декабря, сегодня, а нападение совершено 19-го в день проведения Путиным большой пресс-конференции и во время концерта в честь дня госбезопасности, на котором Путин выступил.

Манюров полностью достиг поставленных целей - спастись он, как видно по действиям, и не планировал. Мирным жителям он ущерба не нанес, а внимание привлек максимальное, дискредитировал и Путина и всю российскую систему безопасности.

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ФСБ Владимир Путин Юрий Бутусов теракт на Лубянке теракт в Москве
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