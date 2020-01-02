Украине придется либо сдаться России ради хлеба с маслом, либо бороться за независимость

Жители ОРДЛО имеют право на пенсию, заботу украинского государства и украинские паспорта / online.ua

Политика Киева по отношению к оккупированным территориям и политика Киева по отношению к войне – это разные вещи.

Я не вижу особых изменений в политике Киева по отношению к оккупированным территориям, потому что она во многом зависит от того, какой будет внешняя и внутренняя политика государства при нынешней власти. Например, будет ли Киев выплачивать пенсии жителям ОРДЛО, будем ли мы защищать свою страну или, наоборот, намерены прекратить войну на любых условиях, в том числе на условиях вхождения в состав Российской империи. Политика нынешней власти в этом вопросе не очень изменилась, по сравнению с политикой предыдущей команды.

Однако, что бы Зеленский ни пытался делать, у него будут связаны руки – не только Минскими соглашениями, но и сильным крылом патриотически настроенных людей в Украине. Потому как бы Зеленский ни хотел закончить войну, помириться с Россией, предоставить какие-то преференции оккупированным территориям, в первую очередь – коллаборантам, он вынужден действовать с оглядкой на мнение людей, которые воевали за Украину.

Читайте такжеГлавное событие 2019 года - прощание с шоколадным тупицейОтношение Зеленского к войне отличается от того, каким оно было у Порошенко. Порошенко вел политику "ни войны, ни мира". Украина, ведя войну с Россией, одновременно увеличивала торговое сальдо. При этом она не шла на большие уступки России и коллаборантам в вопросах войны и мира, выплаты пенсий и так далее.

У Зеленского другое отношение к войне. Он изначально заявил, что Украина воевать не будет, что мы – за мир. Риторика однозначно изменилась в более мирную сторону. Хотя мы помним, что Порошенко тоже говорил, что он – "президент мира", однако при этом не предпринимал никаких шагов в сторону примирения. Нынешний президент действует иначе.

Если говорить об отношении к жителям оккупированных территорий, то я всегда выступал за то, что всеми силами нужно поддерживать наших людей, живущих на них. Там – много наших, много патриотов. Не их вина в том, что наше государство оказалось недееспособным в деле освобождения территорий. Жители Донбасса в этом никоим образом не виноваты, в том числе бабушки, которые там живут и все-таки должны получать украинские пенсии. Ведь можно воевать и освобождать территории, при этом всячески поддерживая своих людей, проживающих в ОРДЛО.

Важно разделять жителей оккупированных территорий и предателей, коллаборантов, людей, у которых руки по локоть в крови. Первых нужно поддерживать, а вот по отношению ко вторым не может быть никаких поблажек.

Пока что, мне кажется, у власти меняется отношение не к жителям оккупированных территорий как таковым, а к коллаборантам.

Читайте такжеКрутой вызов для ЗеленскогоМы должны сделать выбор: либо Украина независима, и с нами патриоты, ответственные граждане, которые имеют собственную точку зрения по всем вопросам; либо Украина зависима от России, и тогда с нами коллаборанты и люди, ненавидящие Украину и все украинское, не желающие, чтобы Украина была независимой страной. Сейчас есть явный крен в сторону второго варианта. Этот негативный тренд заметен по всем направлениям.

Как будет меняться отношение жителей оккупированных территорий после конкретных решений новой власти, например, об изменении порядка выплат пенсий жителям ОРДЛО? Я считаю, что нужно поддерживать людей, которые там проживают, и не бояться того, что, может быть, какая-то часть денег попадет в руки коллаборантов и предателей. Главное – поддержать тех людей, которые осознают себя украинцами. Ведь они имеют право и на пенсию, и на заботу украинского государства, и на украинские паспорта, то есть на все то, что получают украинские граждане на не оккупированных территориях. Это абсолютно нормально.

Я никогда не поддерживал политику "закручивания гаек" по отношению к людям, проживающих в ОРДЛО, которую проводил Порошенко. А вот ведение прямых или опосредованных переговоров с коллаборантами, заключение с ними каких-либо соглашений и сделок (а фактически – сделок с РФ), торговля нашим суверенитетом – все это совершенно недопустимо.

Если говорить о том, как меняется переговорный процесс при Зеленском, то – как я могу оценивать вещи, которые направлены утрату Украиной собственного суверенитета? Безусловно, крайне негативно. Переговоры можно было бы вести, если бы четко были обозначены наши позиции, те самые "красные линии", о которых так много говорится.

К сожалению, мы отталкиваемся от риторики – от того, что сказал президент до встречи лидеров нормандской четверки, во время встречи на публику и после нее, от того, что говорят министры, и так далее. Но мы совершенно не знаем, о чем говорил наш президент с президентом Российской Федерации тет-а-тет. Мы не знаем, какие кулуарные договоренности достигаются.

Я боюсь, что у нас осуществляется такая же политика, как в России: политика "для внутреннего потребления" и политика "на вынос". Мне кажется, что Зеленский и его команда четко настроены на примирение с Россией и готовы поступиться суверенитетом Украины для того, чтобы не было войны, и для того, чтобы развивалась экономика. С одной стороны, это вроде бы хорошо, когда развивается экономика. А с другой – мы должны отчетливо понимать, хотим ли мы быть независимой страной или готовы этим поступиться ради куска хлеба с маслом. Во время войны всегда приходится выбирать: либо сдаться противнику и иметь кусок хлеба с маслом, неразрушенные дома и дороги, какую-то экономику, либо же все-таки бороться для того, чтобы остаться независимыми и не потерять людей.

Сейчас нам насаждается мысль о том, что драться нехорошо, потому что это приведет к человеческим и экономическим потерям. Это – идея фикс нынешней власти: ни в коем случае нельзя воевать, потому что погибнут люди.

Необходимо провести общественную дискуссию и понять, что для нас важно: быть независимыми, но понести какие-то потери, какое-то время страдать от этого, видеть кровь и боль, либо же надо прямо сейчас сдаваться, возвращаясь в орбиту влияния России. Во втором случае какое-то время все будет хорошо, пока наших ребят не начнут отправлять куда-нибудь в Сирию, или пока Россия не начнет третью мировую войну.

Кроме того, Зеленский начал процесс разведение войск. Я – "ястреб" по своей природе и выступаю за военное решение этого конфликта. Если говорить о сегодняшних реалиях – когда наши бойцы ждут, прилетит к ним снаряд или нет, выстрелит снайпер или нет, то я с момента затишья 2015 года, после Дебальцево, всегда выступал за то, чтобы мы были как можно дальше от противника, не теряя нашей территории. Тактика сжатых прыжков, когда мы захватывали какую-то высоту или какой-то лес, а наши войска несли при этом большие несоразмерные потери, решая какие-то тактические задачи – это абсолютно неприемлемо.

Если сейчас сохраняется затишье на фронте, мы должны быть от противника на расстоянии около 2 км, чтобы снайперы противника, развлекаясь, не убивали наших солдат, чтобы противник не видел наших позиций визуально. Это совершенно нормально для войны. Нам нужно либо наступать, либо отводить войска, отходя от противника на какое-то приемлемое расстояние, чтобы не было случайных необоснованных потерь.

Дальнейшее развитие событий на Донбассе зависит не только от нашей власти. Это зависит и от того, примет ли украинское общество пораженческую политику. Если не примет, то в 2020 году в Украине возможны катаклизмы, майданы, протестные выступления, вплоть до гражданской войны – уж очень много людей, которые были на войне, воевали и которые ни за что не захотят примиряться с врагом, который убивал их друзей и родственников. Если общество примет такую политику, то нас ждут большие изменения, связанные, прежде всего, с тем, что начнутся преследования патриотов, избавление каким-то образом от патриотически настроенного населения, и при этом будет пропагандироваться "мир-дружба-жвачка" с Россией.

События 2020 года очень сложно сейчас прогнозировать. Поскольку они не столько зависят от власти, сколько населения. Хотя притча о том, что если во главе баранов стоит лев, то эти бараны непобедимы, имеет право на жизнь. От власти зависит многое – она задает тренды, имея мощные пропагандистские каналы, чтобы убеждать население.

2020 год будет непростым годом для Украины, когда произойдет переосмысление всего того, что случилось за последние пять-шесть лет.

Юрий Касьянов,блогер, волонтер, специально для Главреда