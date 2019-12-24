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Есть ли "зрада" в переговорах Украины и России по газу

Дмитрий Марунич

сопредседатель Фонда энергетических стратегий, эксперт в сфере энергетики

24 декабря 2019, 07:17

Украина могла бы рассчитывать на 1,2 миллиарда из 12, а все остальное - это некие компенсации в случае прекращения Газпромом использование украинских ГТС.

газ
Прямые поставки газа удешевят газ для потребителей / Главред / Фото: УНИАН

Петр Порошенко в эфире одного из украинских телеканалов заявил, что потребует немедленного созыва заседания Совета национальной безопасности и обороны и введение санкций против подписанного накануне газового протокола, позволяющего украинским компаниям напрямую заключать соглашения с российским Газпромом о прямых поставках газа из России.

Ирония в том, что для простого потребителя поставка газа напрямую из РФ более выгодна, так как для него такой газ будет стоить будет дешевле, чем если его поставляют по реверсу из Европы через швейцарские компании-прокладки. Но неизвестно пойдет ли на это Нафтогаз, так как есть решение СНБО от 2 декабря, согласно которому объемы поставок газа из одного источника не должны превышать 30% от общих поставок газа.

Кроме того, не факт, что двусторонний документ вообще подпишут, так как газовый протокол на данный момент - лишь декларация о намерениях. 

Все возмущения Петра Порошенко касательно возвращения 12 миллиардов долларов по иску в Стокгольмском арбитраже выглядит полнейшим бредом, так как перспектива их вернуть 12 млрд газа - не такая уж и реальная. Тем более, что для начала необходимо было Читайте такжеПолитолог объяснил, почему Порошенко рассвирепел по поводу газовых контрактов с Россиейвыиграть арбитраж. Кроме того, по факту из этих денег можно было бы взыскать, с высокой степенью вероятности, только 200 млн долларов как компенсацию за транзит за начало 2018 года, так как в сумму компенсации для Нафтогаза в 4,63 миллиарда по Стокгольмскому арбитражу не вошёл небольшой период. Также можно было бы рассчитывать на компенсацию еще около миллиарда долларов. Но и это спорный вопрос, так как эти деньги связаны с недопоставками в Украину российского газа по контракту в 2018 и 2019 годах. И спорный он потому, что фактически ни одна из сторон не выполнила своих обязательств. Итого Украина могла бы рассчитывать на разве что 1,2 миллиарда, а все остальное - это некие компенсации в случае прекращения Газпромом использование украинских ГТС. 

Исходя из этого, практического смысла компенсации было не так уж и много. 

Да и в конце концов, какая была альтернатива - вообще ничего не подписывать и устроить газовый кризис в Европе? Хотя Порошенко сейчас будет возмущаться всему - только чтобы отличаться от линии действующей власти.

Дмитрий Марунич, сопредседатель Фонда энергетических стратегий, эксперт в сфере энергетики, специально для Главреда

Газпром реверс Нафтогаз Петр Порошенко цена газа поставки газа Стокгольмский арбитраж газовые переговоры ГТС. газ Дмитрий Марунич
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