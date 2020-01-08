Почему разбился самолет МАУ в Иране: четыре главные версии

Самолет МАУ разбился в Иране/ Фото ISNA

Упал украинский Boeing 737 под Тегераном. Ужасная, страшная трагедия. Все находившиеся на борту погибли.

Хотя в СМИ и соцсетях и бытует в основном версия о "технической неисправности", сложно не связать крушение самолёта с американско-иранским противостоянием.

Ситуация очень тяжёлая и сложная. Надо понимать, что это произошло вскоре после ракетных ударов Ирана по военным объектам США. Все были в напряге, ожидая продолжения обстрелов. Я в телеграме их отслеживал как раз до 5 утра, когда всё было кончено.

Учитывая региональную ситуацию и в частности последние несколько часов, я могу предположить 4 основные версии произошедшего:

1. Техническая неисправность, как многие и говорят.

2. Удар ракетой. То, что творилось с 1 ночи до 4 утра вполне могло зацепить любой самолёт. В небе ракеты, самолёты-перехватчики подняты в воздух, системы ПВО на стрёме. А самолёты продолжали вылетать из Тегерана.

Читайте такжеКрушение самолета МАУ в Иране: все подробности трагедии3. Теракт на борту. Опять же, в контексте происходящего, учитывая наэлектризованность атмосферы в регионе и массовую истерию в Ираке и Иране, всё возможно.

4. Столкновение с дроном. Вероятнее всего, американским. Их там в небе было дофига сразу после ракетных ударов. Они небольшие, их сложно заметить.

Сейчас будет очень много спекуляций на эту тему, с учётом последних событий. Я всё таки предлагаю дождаться анализа "чёрного ящика" с борта самолёта и не делать поспешных выводов.