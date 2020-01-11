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Дело не в фейках: кому на самом деле выгодна авиакатастрофа в Иране

Юрий Касьянов

волонтер, блогер

11 января 2020, 19:57

Многочисленные нестыковки в падении украинского самолета свидетельствуют о том, что в этой истории что-то нечисто.

Иран, самолет, МАУ
Падение украинского самолета в Иране могло быть выгодно России / Reuters

Есть ли злой умысел в кавардаке мнений и заявлений, противоречащих друг другу насчет крушения самолета в Иране, мы выясним уже в ближайшее время. Потому что правда тут неизбежно вылезет на поверхность, так как гибель людей и катастрофа авиалайнера произошла не в море, где трудно достать обломки, а на суше. И потому логика, по которой она произошла, неизбежно станет понятной и тогда же все ложные версии тоже отпадут.

На сегодняшний некоторая часть мнений, существующих вокруг крушения самолета МАУ в Иране, базируется на знаниях людей, которые понимают что-то в авиации, понимают процесса полетов и падений самолетов. И потому у приверженцев этих мнений вызывает недоумение версия о том, как самолет, охваченный огнем, падает с высоты 2400 метров, так как пожар в двигателе современного авиалайнера не может привести к таким последствиям. Такого стремительного падения быть не может, за исключением того случая, когда самолет становится неуправляемым. Молчание пилотов в течение минуты падения говорит о том, что, скорее всего, пилоты могли уже быть мертвы.

Читайте такжеКто и когда будет наказан за катастрофу Боинга в ИранеНежелание властей Ирана допускать специалистов к изучению обломков Боинга тоже вызывает недоумения, также, как и фотографии с места катастрофы с явными следами воздействия на части самолета. В частности, там видны следы шрапнели. Если говорить специализированным языком, то ракета противовоздушной обороны, как правило, не попадает в самолет, а взрывается в воздухе и поражает осколками, вследствие чего и видны следы шрапнели, которые многие, к примеру, видели на примере малазийского Боинга.

Также в Интернете появились фото, где иранские "спасатели" собирают осколки Боинга с помощью бульдозера, что вообще недопустимо. Конечно, можно говорить о том, что какие-то из приведенных доказательств могут быть фейком – то ли видео, то ли фотографии, но совокупность всех этих факторов говорит о том, что в этой истории не все чисто.

Вопросов к произошедшему много, но лично у меня больше вопросов к нашим властям – гражданским, военным, разведывательным – специалистам, которые заведомо знали, что в Персидском заливе назревает некая конфронтация, произошли удары, не приняли никаких мер по тому, чтобы этот борт не покинул аэропорт. Это было уже само собой опасно и произошедшее с самолетом - не иначе, как преступление самих должностных лиц.

Все остальное в течение расследования все равно проявится. Вопрос больше заключается в политической целесообразности, так как сейчас выглядит логичным тот аспект, что произошедшая авиакатастрофа более всего устраивала Россию, которая тем самым пыталась столкнуть лбами Иран и США, усугубив конфликт и разжечь пожар большой войны на Ближнем Востоке. То есть, идет обмен ударами и тут как раз в этот момент падает сбитый самолет. Можно говорить о том, что его сбили ВВС Штатов или Ирана, но тут подразумевается ответная реакция той или иной стороны.

Читайте такжеРоссийский след катастрофы украинского самолета в ИранеИ выгодна она России хотя бы потому, что нефть начнет дорожать. Ведь Иран, как бы его не обложили санкциями, все еще поставляет нефть. Во вторую очередь, Россия стремится к тому, чтобы США увязли в какой-нибудь очередной войне, хотя трезвые головы в США фактически ветировали возможности Трампа начинать войну на Ближнем Востоке. И в этом есть логика, так как исламский Иран сегодня далеко не такой, каким он был 15-20 лет назад. Этот Иран стремится интегрироваться в мировую экономику, мировые процессы, несмотря на поддержку террористических организаций. Но тем не менее, с этим Ираном можно наладить диалог, а в интересах России сделать так, чтобы этот диалог не состоялся. Поэтому Россия как подогревала, так и продолжит подогревать военную опасность на Ближнем Востоке.

И наш самолет, вернее, люди, которые находились на нем, как украинцы, так и люди из других стран, стали заложниками этой ситуации. Я думаю, что атака была совершена с земли и была спровоцирована именно Россией. Причем неслучайно она произошла именно против украинского самолета, потому что в глазах Кремля Украина очень слабая страна. Россия рассчитывала на начало войны и что ее причастность спишется в условиях войны, но этого не произошло. И Украина, даже если докажет причину катастрофы, навряд ли предъявит что-то России.

Юрий Касьянов, волонтер, блогер, специально для Главреда

крушение Боинг Иран Юрий Касьянов
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