Украинский лох полюбил новых "реформаторов"

Руководитель Укрпочты Игорь Смелянский

Рубрика "Оборзевшие спекулянты".

Зарплата начальника почты США около 300 тыс дол в год. Зарплата чудо в перьях Смелянского - около 1 млн в год. При растущих убытках. И не забывайте, что Смелянский у нас еще в Набсовете Укроборонпрома прописан. Вряд ли меньше 200 тыс в год выписал. Не может же он себе как последний лох иметь меньше ЗП, чем активный помощник спекулянтов Сергей Лещенко?

Знал ли Смелянский о реальных зарплатах в госсекторе в США? Конечно знал. В США работал. Имеет тамошнее гражданство. Почему совесть позволяет в бедной стране требовать несоизмерные деньги? Потому, что совести нет.

Читайте такжеНа широкую ногу: чем рискуют чиновники с баснословными окладамиCмелянский, Абромавичус, Коболев, Милованов и другие типа "реформаторы" = обычные спекулянты, которые готовы украсть все что плохо лежит. Это паразиты, которые ничего создавать не умеют. Спилить (приватизировать), украсть (ликвидировать) да.

Единственное их отличие от регионалов и их реинкарнаций во власти - это то, что регионалы воровали тупо и некрасиво, то эти воруют красиво. Лохам нравится. Результат только один и тот же...

Почему у кассира в банке копеечная зарплата и при этом он не ворует несмотря на огромные суммы денег?

Потому, что посадят.

Поэтому космические зарплаты на госслужбе не решают вопроса борьбы с коррупцией, как бы нас не убеждали грантоеды (обычно они себе теплое место выбивают).

Нигде в мире нет этого бреда, который нам пытаются навязать помощники спекулянтов грантоеды. ВЕЗДЕ в мире зарплаты в госсекторе ниже, чем в частном, потому что содержание госаппарата не может быть соразмерным частному сектору. Экономика рухнет.

Что может привлечь людей на госслужбу?

капитализация на частном рынке (связи и тд) после госслужбы (или лоббизм как в США);

стабильность карьеры ( у тебя может не сильно большая зарплата, но куча льгот и контракт на 10 лет, во время которого тебя нельзя уволить в отличие от частного сектора);

ну, и романтическое: интересно и служение стране.

Во всех странах уровень зарплат на госслужбе привязан к общей зарплате в стране. Иначе будет социальный взрыв.

Поэтому какое то министерское тело начинает мычать, что ему 20-30 тыс дол премий в конце года "это нормально и рыночно" ( или платите мне "как на рынке") можно спокойно тело посылать на хер. Пусть попробует у частника выбить себе такие бонусы в конце года, когда он на должности около 3 мес (или попробует выбить себе такую же зп при отсутствия ответственности и четких планов). Интересно на какой секунде разговора будет послан на хер, если не уволен.