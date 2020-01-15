Негодяи в Нафтогазе, или Зачем Кабмину бесполезная кормушка

Формально в Нафтогазе не нарушили законодательства, начислив себе громадные премии, считает эксперт/ фото: investgazeta.net

Все, что касается премий, находится в полном ведении органов управления акционерной компании НАК Нафтогаз. В соответствии с уставными документами, отсутствуют какие-либо ограничения, связанные с премированием его топ-менеджеров. То есть, формально Наблюдательный совет не нарушил никаких норм украинского законодательства, назначая себе эти премии.

Все вопросы, которые связаны с суммой этих начислений, находятся в морально-этической плоскости. Дескать, в Украине зарплаты низкие, а вы себе позволяете выплачивать такие деньги. Но претензии нужно выдвигать не к Коболеву и не к Витренко и прочим. Если они получают такие премии, это означает, что единственный акционер НАКа, которым является Кабинет министров, преследует не национальные интересы, а отдельных руководителей Нафтогаза.

Читайте такжеПочему Коболева не уволят из Нафтогаза, даже если очень захотятФактически, Коболев и Витренко получили премии дважды – сначала за 4,9 миллиарда, а потом за 2,9 миллиарда – сначала за всю сумму, а позже еще и за ту часть, которую Газпром им не выплатил. И все эти действия одобрены набсоветом Нафтогаза. Но претензии к ним не выдвинуть, поскольку они были назначены Кабинетом министров. Следовательно, все упирается в него. И складывается впечатление, что нарочно создаются некие токсичные персонажи, на которые все должны указывать пальцем и говорить какие они негодяи.

Но даже в этом случае отставки этих чудо-менеджеров не случится. Ведь они почти герои, которые подписали чудесный контракт, по которому деньги получает Нафтогаз, а всю ответственность несет оператор ГТС. А их действия соответствуют положению набсовета по обеспечению прибыли госкомпании. Компании, которая абсолютно ничего не производит, ни за что не отвечает, ничем не занимается и при этом получает огромные средства за счет гениальных менеджеров, которые делают деньги из офиса. Так как сумма зарплат head-office Нафтогаза из 800 сотрудников превышает сумму зарплат 15 тысяч сотрудников Укртрансгаза, который обеспечивает надежную работу ГТС Украины.

Когда-то пятый президент сказал, что если убрать из стоимости газа коррупционную составляющую, то цену газа можно уменьшить вдвое. Но раз цены на газ не снизились, то, вероятно, кто-то получает от этого большую прибыль. Как и от того, что Нафтогаз до сих пор остается на политической карте.

Собственно, в конце 90-х годов Нафтогаз уже создавался как финансовый концентратор. Но тогда эта компания не только занималась финансовыми транзакциями, а еще и занималась добычей, переработкой, транспортировкой, хранением и чем угодно еще и тогда создание Нафтогаза под государственным надзором было оправданным, так как тогдашний руководитель Нафтогаза одновременно был и заместителем министра топлива и энергетики. Но сейчас эта задумка государства превратилась в кормушку.

Геннадий Рябцев, Директор специальных проектов научно-технического центра Психея, эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе, специально для Главреда