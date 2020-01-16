Что показали чайные беседы Гончарука

Зеленскому пора принимать решение / УНИАН

Три чайные беседы премьер-министра Алексея Гончарука развенчивают главный миф, который сидит у многих наших людей об украинской власти - что наверху сидят люди, которые понимают, что делают.

Это государство существует только по этой причине. И пленки отлично показывают, что на самом деле высшие люди в государстве сами толком не понимают, что происходит. И решения принимаются с кондачка. На ходу рождаются какие-то планы в духе "давайте начнем что-то строить".

В какой логике строить? Они уже почти полгода рулят Кабмином, а до этого годами там сидели при Петре Порошенко, но подход к управлению государством в духе ткни пальцем и придумай, как объяснить косяки.

Читайте такжеБольшая битва за пост премьера уже началасьНа фоне вчерашнего послания российского президента Владимира Путина Федеральному собранию эти чайные беседы выглядят как партсобрание мышей. Мышами они и являются. Во всех смыслах.

Хочет или не хочет президент Зеленский, но ему придется принимать кадровые решения. Потому что с такой масштабом мышления и такими подходами, эти любители презентаций доведут экономику и Украину до цугундера.