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"Помилование" Гончарука вылезет Зеленскому боком

Игорь Лесев

Писатель, публицист

19 января 2020, 06:55

Из "касетного скандала" без потерь президент не выйдет.

Зеленский, Гончарук
Зеленскому нельзя было прощать Гончарука / фото Офиса президента

Алексей Гончарук - удивительный персонаж во всех смыслах. Неблагодарная свинья, создающая проблемы на ровном месте даже своим благодетелям.

Вот ты был всю жизнь никем. Ничего полезного в жизни не сделал. Ничем не руководил. Харчевался на каких-то проектиках, и максимум, о чем мечтал по жизни – проскочить по списку в Раду, хоть от кого угодно.

Называешь себя юристом. Но какой ты юрист? Я знаю юриста Портнова, юриста Власенко, юриста Резникова. Даже Богдан до своего всплытия в Зе-команде имел имя в этой среде. А ты откуда? Какое ты дело когда-то вел? Какой у тебя вообще управленческий опыт хоть чего-то? У меня под домом стеклотара. Так у ее владельца опыта управленческого менеджмента гораздо больше. Любой начальник ЖЭКа – ткни пальцем на выбор – окажется более подготовленным. Но нашли вот такое чудо. Глупое, недалекое и неподготовленное.

Читайте такжеЧем закончится скандал с отставкой ГончарукаХрен с ним. Все равно должность политическая. Составляйте группу советников и хоть как-то, но управляйте процессом. Но нет же, надо потерять берега - начать оскорблять человека, который тебе дал все, что ты имеешь.

Я сомневаюсь, что Владимир Зеленский сам проявил инициативу с назначением Гончарука. Но Гончарук как нечто, которое можно теперь писать с большой буквы "Н" стал возможен только благодаря популярности Зе.

Гончарук не возглавлял политическую партию. Не привел ее к победе. И не очаровывал своей риторикой избирателя. Он был согласован за нашими спинами. И за него персонально расписался Зеленский.

И вот теперь Гончарук называет Зеленского тупым. Он не делает это публично, а оскорбляет президента в окружении большой группы топ-менеджмента. Это даже не тусовка самых близких друзей.

В кулуарном мире это генерирует недоверие к Зеленскому. С ним уже считаются несерьезно. Мол, люди еще любят, но решаешь тут далеко не ты.

Но вот скандал выходит в массы. И этот эффект недоверия распространяется уже на все общество. Премьер-министр президента в режиме хи-хи/ха-ха называет тупым. Милованов, Маркарова и остальная шобла охотно с этим соглашаются.

И где реакция? Проглотить это – значит еще раз вытереть ноги о самого себя. Вернее, о свой рейтинг, о котором президент так трепетно печется.

Читайте такжеПочему Гончарук останется в кресле премьераА со стороны ведь требуют именно проглотить. Заметьте, как синхронно Гончарука отбеливают порохоботы и грантовско-соровские СМИ. И вот придумали фишку - заявление об отставке на имя президента. Это в парламентско-президентской республике! Гончарук мог бы написать сразу заявление об увольнении в винницкий ЖЭК. Или в райсовет Шепетовки. А вдруг там рассмотрят тоже его заяву?

Перед нами разыграли мизансцену "сердитый Зеля". Президент возмутился, но посмотрел на ах какие грандиозные успехи человека в костюме-тройке и решил сменить гнев на милость.

Но из этой истории без потерь президент не выйдет. Тебя называют тупым. Не избиратели, которые отдали тебе свой голос и уже ничего тебе не должны. Мы то имеем право называть тебя как угодно. Наше дело. Тебя называет тупым ноунейм на самокате. Если не уволишь за такое – тупым тебя будут называть впредь во всех кабинетах страны. По умолчанию.

отставка Владимир Зеленский Игорь Лесев Алексей Гончарук
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