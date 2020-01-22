Почему сокращение "поголовья" нардепов станет благом для страны

Политолог рассказал, какие политические силы будут противиться сокращению количества народных депутатов до 300 / twitter.com/TheBankova

Cокращение количества народных депутатов до 300, которое может быть проголосовано после 4 февраля в большей степени рассчитано на массового избирателя, который, вне всякого сомнения, оценит такое решение Рады позитивно.

Раде нового созыва благодаря работе в турборежиме удалось провести десакрализацию власти благодаря принятию законов об импичменте президента, об ограничении депутатской неприкосновенности и других. Сокращение количества народных депутатов вписывается в этот же ряд.

Если говорить об эффективности возможного решения, то в Раде всегда были примерно 120-140 депутатов, которые более-менее продуктивно работали, остальные же были либо статистами и "заднескамеечниками", либо теми, для кого депутатская деятельность являлась факультативом. Поэтому сокращение количества нардепов до 300 точно не скажется отрицательно на эффективности работы Верховной Рады в целом.

К тому же, сами депутаты уже давным-давно не пишут законы – это за них делает штат помощников.

Другой момент – это вопрос представительства. Нормы Избирательного кодекса, который был принят, на мой взгляд, не вполне отвечают стратегической задаче команды Зеленского по обновлению украинской политики. Куда больше логики было в предложениях Зеленского, которые он озвучивал Верховной Раде предыдущего созыва, в частности, относительно снижения проходного барьера. А полученный Избирательный кодекс – это микс негативных черт пропорциональной и мажоритарной систем.

Единственное, на что приходится рассчитывать – что для особ-"содержателей политики" (собственно, бизнесменов) депутатский мандат будет не столь привлекателен. А потому в Раду пройдут те, кто готов будет заниматься законодательной работой профессионально.

Читайте такжеКСУ принял решение относительно сокращения количества нардеповОбратите внимание на то, что олигархи уже не стремятся в Верховную Раду. Уже давно в стенах парламента нет ни Пинчука, ни Ахметова – они нашли другие инструменты для обеспечения своего иммунитета. Депутатский мандат в новых условиях более не является стопроцентной "охранной грамотой". Это – плюс, потому что раньше многие шли в Верховную Раду не писать законы, не заниматься контролем власти, а решать свои проблемы, имея при этом "охранную грамоту".

Но нужно довести все это до ума, чтобы депутатский мандат не был инструментом бизнеса на политике. Это позволить не растерять этих 120-140 эффективных депутатов, то есть сокращение числа народных избранников не произойдет за их счет. В этом направлении многое сделано, но многое еще и предстоит сделать. Вопрос еще не закрыт.

Если оценивать перспективы принятия законопроекта, то, поскольку идея сокращения депутатов популярна в народе, октрыто воевать с ним никто не будет. Но вероятность того, что сопротивление будет в виде "законодательного спама", затягивания и в конечном итоге "заигрывания" вопроса существует.

Противиться сокращению количества нардепов будут не столько политические силы или политики, сколько региональные элиты и их представители. Также будут не в восторге от этой идеи Оппозиционная платформа – за жизнь и Батькивщина, то есть те партии, у которых существует серьезная партийная инфраструктура, и им нужно обеспечивать представительство людей, которые тянут за собой местные партийные структуры. А в новой ситуации они могут оказаться обделены. Да и не все "слуги народа" будут готовы поддержать эту идею, так как прекрасно понимают, что в результате многие из них окажутся "за бортом".

Андрей Золотарев, политолог, директор аналитического центра Третий сектор, специально для Главреда