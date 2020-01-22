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Почему сокращение "поголовья" нардепов станет благом для страны

Андрей Золотарев

политолог, директор аналитического центра «Третий сектор»

22 января 2020, 07:22

Сокращение депутатского корпуса точно не скажется негативно на эффективности работы Верховной Рады.

Депутаты в Раде
Политолог рассказал, какие политические силы будут противиться сокращению количества народных депутатов до 300 / twitter.com/TheBankova

Cокращение количества народных депутатов до 300, которое может быть проголосовано после 4 февраля в большей степени рассчитано на массового избирателя, который, вне всякого сомнения, оценит такое решение Рады позитивно.

Раде нового созыва благодаря работе в турборежиме удалось провести десакрализацию власти благодаря принятию законов об импичменте президента, об ограничении депутатской неприкосновенности и других. Сокращение количества народных депутатов вписывается в этот же ряд.

Если говорить об эффективности возможного решения, то в Раде всегда были примерно 120-140 депутатов, которые более-менее продуктивно работали, остальные же были либо статистами и "заднескамеечниками", либо теми, для кого депутатская деятельность являлась факультативом. Поэтому сокращение количества нардепов до 300 точно не скажется отрицательно на эффективности работы Верховной Рады в целом.

К тому же, сами депутаты уже давным-давно не пишут законы – это за них делает штат помощников.

Другой момент – это вопрос представительства. Нормы Избирательного кодекса, который был принят, на мой взгляд, не вполне отвечают стратегической задаче команды Зеленского по обновлению украинской политики. Куда больше логики было в предложениях Зеленского, которые он озвучивал Верховной Раде предыдущего созыва, в частности, относительно снижения проходного барьера. А полученный Избирательный кодекс – это микс негативных черт пропорциональной и мажоритарной систем.

Единственное, на что приходится рассчитывать – что для особ-"содержателей политики" (собственно, бизнесменов) депутатский мандат будет не столь привлекателен. А потому в Раду пройдут те, кто готов будет заниматься законодательной работой профессионально.

Читайте такжеКСУ принял решение относительно сокращения количества нардеповОбратите внимание на то, что олигархи уже не стремятся в Верховную Раду. Уже давно в стенах парламента нет ни Пинчука, ни Ахметова – они нашли другие инструменты для обеспечения своего иммунитета. Депутатский мандат в новых условиях более не является стопроцентной "охранной грамотой". Это – плюс, потому что раньше многие шли в Верховную Раду не писать законы, не заниматься контролем власти, а решать свои проблемы, имея при этом "охранную грамоту".

Но нужно довести все это до ума, чтобы депутатский мандат не был инструментом бизнеса на политике. Это позволить не растерять этих 120-140 эффективных депутатов, то есть сокращение числа народных избранников не произойдет за их счет. В этом направлении многое сделано, но многое еще и предстоит сделать. Вопрос еще не закрыт.

Если оценивать перспективы принятия законопроекта, то, поскольку идея сокращения депутатов популярна в народе, октрыто воевать с ним никто не будет. Но вероятность того, что сопротивление будет в виде "законодательного спама", затягивания и в конечном итоге "заигрывания" вопроса существует.

Противиться сокращению количества нардепов будут не столько политические силы или политики, сколько региональные элиты и их представители. Также будут не в восторге от этой идеи Оппозиционная платформа – за жизнь и Батькивщина, то есть те партии, у которых существует серьезная партийная инфраструктура, и им нужно обеспечивать представительство людей, которые тянут за собой местные партийные структуры. А в новой ситуации они могут оказаться обделены. Да и не все "слуги народа" будут готовы поддержать эту идею, так как прекрасно понимают, что в результате многие из них окажутся "за бортом".

Андрей Золотарев, политолог, директор аналитического центра Третий сектор, специально для Главреда

Верховная Рада Конституция Батькивщина избирательный кодекс народные депутаты Андрей Золотарев Дмитрий Разумков Оппозиционная платформа - За жизнь
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