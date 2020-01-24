Давосские туристы: почему команда Зеленского провалила поездку на форум

Зеленский в Давосе выступал в упстом зале / Facebook Т.Березовца

Политическая часть первой "давосской речи" президента Зеленского безупречна. "Современный мир неслабо так трещит по швам безопасности. Никто ни за что не отвечает, но многие наглеют. Сепаратизм в тех или иных формах активничает везде. Вялые же реакции мировой элиты только поощряют провокаторов". Ещё жёстче прозвучали в его речи рефрены по безусловному российскому присутствию на захваченных наших территориях и по фактической слабости тех же самых наших внешних партнёров. Отличная и правильная часть, которая, несомненно,заставит кое-кого недовольно поморщиться.

Остальное - ни к черту. Прежде всего, никакой реальной подготовительной организационной работы никто не делал. Практически пустой зал во время президентского выступления - очень красноречив. Как минимум, это весьма убедительный символ крайне низкого нынешнего интереса к украинской повестке. Почему интерес упал? Потому что мы только говорим, не постоянны и не предлагаем никаких серьезных проектов.

Читайте также"Настало время": Зеленский в Давосе сделал дерзкое предложение ЕСПонятно, что интерес надо было формировать - интервью накануне поездки, правильный состав делегации, предварительные договорённости с заинтересантами, собственное участие членов делегации. Кстати, а что это вообще было? Толпа "туристов", которые не имели никакой функциональной нагрузки, даже не удосужилась появится на выступлении собственного лидера.

Увы, президент, выступающий в пустом зале под трансляции влиятельных медиа - крайне плохой сигнал. Как минимум, потенциальным инвесторам. А если говорить шире, то и внутри страны. Наш "обычный человек" как бы наглядно убеждается, что Зеленский... не популярен в серьезных кругах. А разогнать подобный оскорбительный сигнал в Украине есть кому.

Ну и почему нельзя было внятно подготовить весь визит? "Экономическая часть" президентского выступления в таком виде точно не нужна. Это не продаётся в реальном бизнес-мире. Слишком архаично и наивно. Но так как экономикой и экономичным планированием у нас заниматься некому, все в данном случае просто пожмут плечами и скажут: "ну что там можно взять с Украины?" Реальные договоренности обсуждаются в другом месте. Заранее. В других форматах переговоров. Другими людьми и накануне. Ключевое - накануне.

Читайте такжеОВГЗ, земля, распродажа: с чем Украина поехала в ДавосПрезидент же, выступая на подобных форумах, должен не звать мифических инвесторов детскими завлекалками о пятиязыковых бизнес-нянях, а рассказывать примеры уже ярких внешних инвестиций.

Выводы, как всегда в последнее время, грустноваты. Нет команды, способной подготовить хорошую логистику под президента и дисциплинировать идеи. Нет оперативной и правильной медийки - сигналы шли слабые и кривые. Внутри страны выступление опять вызвало некоторый негатив, потому что "ботаны ПА" активно все это комментировали. А контрмнений не было... Нет единой стратегии. Почти все провластные спикеры говорили пустые, а нередко взаимоисключающие тезисы. Потому что приехали тупо на тусовку и не проходили накачку.