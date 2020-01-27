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Донбасс обречен, он превратится в еще одну зону-руину

Олег Соскин

Директор Института трансформации общества, экономист и политолог

27 января 2020, 06:21

Там, куда приходит Путин, остается только мертвая земля вроде Абхазии и Карабаха.

Донбасс
Донбасс  / УНИАН

Процесс "приднестровизации" Донбасса набирает обороты и его уже не остановить.

Регион повторяет судьбу Абхазии, Нагорного Карабаха и других регионов. Везде одна и та же модель.

Я считаю, что нам нельзя отводить свои силы, как это делается сейчас, а нужно строить оборонительную стену. Украинцам, которые живут в анклаве, находящемся под оккупацией России, и считают себя гражданами Украины, нужно дать возможность выехать оттуда и перебраться сюда. При этом им нужно выдать компенсацию. Есть множество заброшенных городов в Житомирской, Черниговской, Сумской, Харьковской и других областях, которые можно начать восстанавливать. Этим людям нужно дать землю, предоставить субвенции и субсидии. И тот, кто хочет, должен получить возможность уехать с оккупированной территории.

Читайте такжеПутин создает мутанта На самой линии разграничения нужно выстроить мощные фортификационные сооружения. А также их нужно возвести по всей границе с Российской Федерацией. Нам это необходимо делать, особенно после того переворота, который Путин осуществляет в России, меняя конституцию. А дальше, выстроив стену, нам нужно развиваться самим. И ждать. Нужно действовать так, как действовал Берлин, когда существовала ГДР, пока не захлебнулась в собственной блевотине.

Донбасс станет еще одной мертвой зоной, зоной-руиной наряду с Абхазией, Южной Осетией, Приднестровьем, Нагорным Карабахом. Этот сценарий уже неминуем.

Победить Россию сегодня не представляется возможным. Как в Европе были столетние войны, так и наша война может оказаться такой же. Пока Путин остается у власти, Донбасс все равно будет оккупирован Россией, и Москва будет им управлять. Но что может быть с оккупированной частью Донбасса через 20-30 лет? Посмотрите, что делается в Сирии, Ливии, Афганистане – поймете.

Потому никакого "особого статуса" Донбасса быть не может. Это недопустимо. Это будет настоящий троянский московский дракон, который будет пожирать Украину изнутри.

Никаких выборов на ныне оккупированной территории провести невозможно: это разрушенная территория с напуганным населением, находящимся в состоянии депрессии и истерики. О каких демократических выборах там можно говорить, если на этой территории уже шестой год действует комендантский час, без суда и следствия арестовывают людей, если там царят цензура, расправы и диктатура?

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