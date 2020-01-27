Почему Порошенко наглеет на глазах

Порошенко понял, что кое-кто очень слаб/ УНИАН

Большой и честный человек (ирония) с большим и искренним пафосом приходит, наконец, на допрос в ДБР. Приходит, естественно, не один, а с той самой шумной группой экзальтантов, способных выделять рекордное количество шипящей слюны в единицу времени и профессионально захаркать любого чужого отборной злобой. В первых рядах личная гвардия Порошенко в неизменных перекошенных лицах - Герасимов, И. Геращенко, Княжицкий, Арьев. Короче, все самое яркое, быстро всплывающее и точно не тонущее.

Этот отстойный карнавал случился после 20 показательных неявок. Причина же нынешнего допроса - Минские соглашения, где чёрным по белому были вписаны те самые капитулянтские позиции по широкой автономии для ОРДЛО, и на чем сейчас стоит РФ как на железобетонном фундаменте.

Читайте такжеПетр-раскольник: зачем Порошенко пытается расчленить странуИ что делает Порошенко? Правильно, в своём скулящем пафосном стиле прямо на входе орет на рядового охранника: "я хочу сейчас от имени нашей команды извиниться за такое поведение этих негодяев (сотрудников ГБР). Вам должно быть стыдно, вы не полицейские и вы не украинцы".

А теперь, пожалуйста, ещё раз прочитайте по слогам это абсолютный раскольнический рефрен: "вы - не украинцы!" Т.е. некий опозорившийся субъект, пять лет унижавший страну, искренне считает, что у него в руках циркуль для измерения размеров черепа и таблица-определитель того, кто есть кто в стране. Полшага осталось до фразы - "их надо бить, убивать, изгонять". А теперь давайте ещё раз со слезами на глазах, с рукой на сердце, с гимном на губах поговорим о Дне соборности, о единении, о том, кто здесь украинец, а кто нет.

Вот именно поэтому от Порошенко так категорически хотело избавиться общество. Потому что интуитивно оно понимало главное: этот субъект таки ввергнет его в "гражданку". Он таки сформирует реальные боевые отряды "ua-хунвейбинов", которые начнут шить спецзвёзды на одежды якобы неукраинцев. И сами будут определять, кто украинцы, а кто нет... И списки поражённых в правах выпишут миллионные. И морды попытаются бить не по паспорту, а по собственной инициативе.

Почему же Порошенко так наглеет именно сейчас? Риторический вопрос. Потому что ненаказанное зло. Потому что все осталось без изменений. Потому что понял, насколько кое-кто слаб...