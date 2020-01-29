Почему Порошенко агрессивно набрасывается на Зеленского

Петр Порошенко намерен вернуть утраченные позиции

Порошенко всячески стремится сохранить свои позиции. Он – лидер мощной кланово-олигархической группы, которая сильно выросла за пять лет его президентства. Он стал самостоятельным игроком на поле Украины. Хотя ранее никогда таким не был – наоборот, он был лузером перед президентскими выборами 2014 года, он был фактически банкротом, почти уничтоженным.

Только благодаря своей махинаторской игре, винницкому анклаву во главе с Гройсманом, бывшему главе ЦИК (который, к слову, до сих пор не рассказал, как проходили те выборы, как они были подтасованы, благодаря чему их в первом туре выиграл Порошенко), а также лживым обещаниям Порошенко стал тогда президентом. За пять лет он вырастил колоссальную кланово-олигархическую группу. Естественно, Порошенко хочет сберечь все это.

Если свое президентство Порошенко начинал как ренегат, предатель Украины и пособник Путина, то заканчивал он свой срок как украинский патриот, государственник и националист – просто именно этот способ функционирования позволял ему усиливать свое влияние. На этом поле Порошенко и продолжает играть, потому что понимает его перспективность и выгодность. К тому же, еще будучи президентом, Порошенко на этом поле уничтожил всех – все "правые" и патриотические политические силы.

Читайте такжеПочему Порошенко наглеет на глазахВот потому Порошенко сейчас просто обязан обвинять Зеленского во всех смертных грехах, создавая рычаги, которые не позволят уничтожить его группу, как в свое время была уничтожена группа Ющенко, серьезнейшим образом сейчас подорвана группа Тимошенко (она уже кричит от боли и ярости), сильно ослаблена группа семьи Кучмы. Порошенко понимает, что если он не будет действовать активно и агрессивно против Зеленского, то он повторит судьбу все вышеназванных, а также фирташей, мартыненко, онищенко и множества других, о которых мы уже даже забыли. Это были влиятельные люди, мощные олигархические элементы, а теперь их нет, они отошли в небытие.

Порошенко – умная бестия и сознает риски для себя. Но он – такой же, как все. Дай ему снова власть, он будет действовать намного жестче, еще более кроваво. Порошенко – очень кровавый, он настроен на кровь. Зеленский не такой. А Порошенко считает, что он – готовый маршал всех времен и народов, потому и имеем войну с Путиным.