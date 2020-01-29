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Приключения Илона Маска в Украине

Илья Кенингштейн

учредитель и CEO Creative States

29 января 2020, 10:34

Зеленский много наобещал западным инвесторам в Давосе.

Маск
У Маска ничего бы не получилось с бизнесом в Украине / Reuters

Представим на минуту, что в Киев прилетит Илон Маск с целью построить где-нибудь под Полтавой огромную промышленную батарею, которая решит проблемы энергоснабжения в Украине. За 100 дней. Как это произошло в Австралии. И представим, что решит он не воспользоваться приглашением президента в Давосе, и обещанием предоставить "инвестиционную няню говорящую на пяти языках и 24/7 решающую любой вопрос", а действовать самостоятельно.

Первым делом выяснится, что земля, отведённая под строительство объекта - задним числом переоформлена на другое юридическое лицо, которое при детальном расследовании окажется аффилированным с зятем губернатора области.

После чего, регистрация представительства продлится положенные 60 дней и потребует от собственников копии паспортов и идентификационных номеров директора, бухгалтера, а также выписки из судебного реестра США, в которой зарегистрировано главное управление центрального офиса (3 нотариально заверенных экземпляра).

Читайте такжеПридите, инвестиции, большие и маленькие: почему Зеленский зря надрывался в ДавосеСреди прочего западные топ-менеджеры, возглавившие филиал в Украине, будут отправлены в отечественное лечебно-профилактическое учреждение на процедуру сдачи крови, с целью получения справки о том, что не больны хроническим алкоголизмом, токсикоманией, наркоманией и инфекционными заболеваниями. В полтавском диспансере, в котором им придётся выстоять очередь вместе с остальными, сообщат, что принять их не могут, потому что у них нет с собой копий паспортов, переведённых на украинский язык и заверенных нотариусом.

‪Кроме анализов на гепатит и прочие инфекции, также нужны будут справки о несудимости, дипломы, подтвержденные министерством образования и прочее. За это время истечёт разрешённый срок пребывания в стране (90 дней) и западный топ-менеджмент полным составом должен будет покинуть страну. ‬

Дальше, груз обязательно застрянет на таможне, потому что будет требоваться экспертиза ГФС в лаборатории, а это повлияет на сроки таможенного оформления, что в свою очередь создаст правовую коллизию. В итоге, таможенниками будет написано экспертное заключение по таможенной стоимости груза, которая будет обозначена как не соответствующая реальной закупочной цене.

Позже, при наборе персонала, выяснится, что работать на огромной промышленной батарее, которую построил Маск - никто не хочет: чуда не произошло и зарплаты платят в соответствии с рынком, а компенсационный пакет, состоящий из медицинской страховки, семейного абонемента в спортклуб и талонов на 30% скидку при покупке автомобиля Tesla - никого не интересует, т.к. работники предпочитают брать деньгами, и желательно наличными.

Читайте такжеДавосские туристы: почему команда Зеленского провалила поездку на форумНу а те, кто начнёт работать на объекте, традиционно начнут тырить всё, что можно оторвать и унести домой - от бесплатных котлет в столовой до туалетной бумаги в туалетах. Все окрестные рынки заполнятся абонементами в спортклуб, фирменными футболками, кепками, комбинезонами, полотенцами, стульями и инструментами с логотипом Tesla.

Короче, первые 100 дней пролетят как сон. А потом - следующие 100 дней. Пройдёт два года. Огромный энергетический объект Маска будет оштрафован за неуплату налогов, а сделка по аренде земли, на которой он построен, будет признана незаконной. При этом, времена когда все вопросы можно было решить через няню - безнадежно канут в лету, и для решения проблем нужно будет как все - бегать по замшелым ведомствам, стоять в длинных очередях и платить "за ускорение решения вопросов".

За это время Маск слетает на Марс и вернётся на Землю. А огромная промышленная батарея в Полтавской области так и будет стоять и ржаветь в ожидании "реструктуризации", после чего будет анонсирована сделка по перепродаже объекта Укрзализнице с целью использования его в качестве резервуара для ГСМ.

Владимир Зеленский инвесторы Давос Илон Маск Илья Кенингштейн
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