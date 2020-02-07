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Кремль толкает Украину на сделку по Крыму

Павел Казарин

крымский журналист

7 февраля 2020, 08:50

Крым нечасто получает повод мелькать в СМИ. Возможно, скоро все изменится.

В Крыму высохли главные реки
В Крыму высохли главные реки 

На полуострове сейчас перебои с водой. В городах горячее водоснабжение готовятся давать лишь по выходным. Холодную воду – по часам. Запасов в водохранилищах недостаточно, чтобы обеспечить бесперебойные поставки.

Российские СМИ пишут о том, что Симферополь может остаться без воды уже к маю. В целом же основные водохранилища региона заполнены на треть – и этого может хватить до июня.

Внимание вопрос. Кто первый в Киеве начнет говорить о возобновлении поставок воды в Крым?

Вода – главный дефицит полуострова после аннексии. До 2014-го днепровская вода обеспечивала до 90% потребностей региона. Спустя месяц после вторжения Киев перекрыл Северо-Крымский канал.

Читайте такжеКрым для Украины уже давно потерянРоссийские власти сооружали водозаборы, бурили скважины – но фундаментально это вопрос решить не могло. Скорее наоборот – привело к засолению почв в северном Крыму и сельское хозяйство в тех краях угасло.

Российские власти региона колеблются между демонстративной бравадой ("Украина превратила Днепр в канализацию, и нам такой воды не нужно") и требованиями ("Днепр берет начало на территории России и Украине не принадлежит"). Но теперь, судя по всему, уже не до позерства.

Туристов можно привезти самолетами. Электроэнергию – поставлять по энергомосту из Краснодарского края. Но воду полуострову может обеспечить лишь Украина. И только Киев в силах избавить Кремль от головной боли. Которая появилась у него с тех самых пор, как Москва решила сменить флаги в Крыму.

Вдобавок, украинские власти недавно заявляли о готовящемся обмене с Российской Федерацией. Чиновники заявляли о том, что формулу "всех на всех" удастся воплотить в жизнь. Намекали на то, что в этом списке могут оказаться крымские татары, которых Кремль активно сажает в тюрьмы последние шесть лет.

Олег Сенцов в свое время говорил о том, что людей можно менять лишь на людей – а не на политические уступки. Но логика Кремля состоит как раз таки в обратном. И у меня есть ощущение, что в ближайшее время Украина вновь может погрузиться в очередное внутреннее противостояние.

Читайте такжеПутин готовится обменять украинский Крым на украинский ДонбассНам вновь могут предложить выбор. Когда на одной чаше весов окажется политическое решение (возобновление поставок воды в Крым), а на другой – гуманитарное (возвращение украинских граждан). При этом нам обязательно расскажут о том, что поставки воды на полуостров – это тоже гуманитарный акт. Что таким образом мы заботимся о соотечественниках. Сошлются на Израиль и обвинят в воинственности тех, кто не согласится.

Безусловно, эта логика найдет немало сторонников. Потому что на кону будут конкретные жизни и частные судьбы. В то время как другая сторона станет апеллировать вещами куда более абстрактными и неосязаемыми. Наподобие суверенитета, государственных интересов и институциональной памяти.

Переговоры с террористами – это всегда пространство сложного выбора. Начиная от принципиальной допустимости подобного шага. И заканчивая границей возможных уступок. Но любое возобновление поставок воды в Крым рискует стать не просто шагом, который закроет для Москвы историю про аннексию полуострова. Оно рискует углубить и без того немалый раскол в украинском обществе.

Есть ситуации, в которых не бывает очевидных решений. В которых каждый выбор сопровождается шлейфом последствий. Президентская должность требует умения просчитывать ситуации. А еще она требует умения брать на себя ответственность не только за популярные решения, но еще и за непопулярные. Привычка нравиться способна сыграть злую роль.

Вероятно, Киев будет сдавать этот экзамен на наших глазах.

Павел Казарин, журналист, для Крым.реалии

вода Крым обмен пленными Павел Казарин новости Крыма
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