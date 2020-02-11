Преемник Меркель: кто им станет и чего ждать Украине

Аннегрет Крамп-Карренбауэр решила уйти из политики / Reuters

Глава политсилы Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которую называли преемницей Меркель, внезапно отказалась от этого решения.

На самом деле, уже несколько месяцев, если не в течение последнего года, было понятно, что план Меркель поставить Аннегрет Крамп-Карренбауер на свою позицию как наследницу в офисе канцлера может не сработать, потому что у Крамп-Карренбауер, согласно опросам, была низкая электоральная поддержка. Поэтому тот факт, сможет ли она стать наследницей Меркель в 2021 году, когда должны состояться очередные выборы в Бундестаг, уже был под вопросом.

Кроме того, внутри партии ХДС есть группы, которые не поддерживали ее кандидатуру в качестве наследницы и больше нацелены на какой-то новый этап, нежели на "Меркель 2.0", как многими воспринималась Крамп-Карренбауер. То есть политиком, чьи взгляды во многом схожи с Меркель и чья кандидатура была одобрена лично ею.

Читайте такжеУход Меркель: что это значит для Украины и почему выгодно РоссииВ принципе, для Украины новость об уходе Крамп-Карренбауер из политики – не очень хорошая, так как она имеет проукраинскую позицию. Не говоря уже о том, что в ее окружении есть такой человек, который хорошо знаком украинской политической элите. Речь идет о Нико Ланге, который 5 лет возглавлял в Киеве фонд Конрада Аденауэра. И может так случится, что Ланге, который сейчас работает в Министерстве обороны, может уйти из политики вместе с Крамп-Карренбауер, что, как мне кажется, было бы плохо, так как он очень хорошо знает Украину. И если бы он остался в правительстве, он мог бы быть очень полезным для Украины.

Однако, это еще не значит, что тот, кто придет вместо нее, будет худшим вариантом для Украины. К сожалению, на данный момент нет однозначного фаворита или человека, который пользовался бы и у партии, и у населения Германии особой поддержкой. Есть минимум три кандидата, которые обсуждаются. Это Фридрих Мерц, Армин Лашет и Йенс Шпан, которые, скажем так, еще не очень профилированы в области внешней политики и что-то однозначное о них сказать трудно. Но они могли бы вполне стать наследниками Крамп-Карренбауер на посту председателя ХДС, но могут появится и совершенно новые фигуры. Причем поговаривают даже, что председатель ХСС, то есть баварского отделения христианских демократов, Маркус Зедер также мог бы стать кандидатом в канцлеры. Все будет зависеть от того, как ХДС будет позиционировать во внутренней политике и, в частности, как она будет себя признавать на выборах – как центристская партия или консервативная. Сейчас это фундаментальное решение, которые должны принять в ХДС – будут ли они и дальше следовать примеру Меркель, которая позиционировала ХДС именно как центристскую, либерально-консервативную или же они станут полностью консервативными, которая будет более ориентирована на возможные союзы с новой правопопулистской партией. Во всяком случае, в ХДС есть приверженцы этого.

Скорее всего, в какой-то степени курс Меркель будет продолжен. Хоть и каждый из трех основных кандидатов по-своему отличны от Меркель, это нельзя считать фундаментальной переориентацией.

Андреас Умланд, старший научный сотрудник Института евроатлантического сотрудничества в Киеве, специально для Главреда