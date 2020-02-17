Украина превращается в гротеск, где все играют какие-то безумные роли

В Киеве намерены переименовать станцию Дорогожичи в Бабий Яр

Отказался от эфира в понедельник по поводу переназвания станции метро Дорогожичи в Бабий Яр. Тупо жалко убивать время. Час ехать на эфир, час с эфира, час назад. Три часа времени. Зачем?

По теме, что не стоит выеденного яйца? Будет там метро Бабий Яр, не будет там Бабий Яр, ничего в Киеве не изменит это. Пусть всю красную линию метро назовут имени Голодомора, а синюю имени репрессий більшовицьких катів. Пусть понатыкивают на каждой строящейся высотке "свечку памяти". Количество этих высоток будет и дальше расти. И никакие "свечки памяти" не научат людей киевских чиновников не брать взятки за разрешения на строительство этих высоток. И никто не накажет этих же киевских чиновников, которые перестраивают несчастный шулявский путепровод по цене в три раза выше от первоначальной.

Вся эта повестка про переименования, про какую-то там национальную память, вся суть которой сводится к тому, что у этого народа нет никакой исторической памяти, потому он выполняют функцию барана, которого столетие за столетием гонят на убой. Вся наша медийная повестка высасывается из пальца, пока город и Украину втупую дерибанят. Вчера мы с женой случайно включили 112 канал, а там шло шоу на историческую тему.

- Ватутин вбивав людей, як я поясню своїм дітям, що він це робив, - кричал один мужик.

- А Бааааандера, а Бандерааа кого убивал, - кричала женщина из пула Медведчука

- Фашисты, - вопили одни

- Нацисты, -отвечали другие.

- А вы?

- А вы!

- А побудував памятник Леніну, а тепер підтримую комунізацію, - отвечал сивочолий мужчина.

- А в СССР все было, - вопил паренек, который подозреваю родился после 1991 года.

Мы с женой хохотали как лошади. Это реально был такой гротеск, в котором люди играют какие-то безумные роли, но так серьезно играют. Выглядело так, как будто пациенты сбежали с дурдома и вот-вот вбегут санитары и начнут колоть галопиридол возбужденным больным. Но 29 лет никто не вбегает. И болезнь только углубляется.

И потом после эфира все эти фанаты Бандеры-Ватутина едут в переполненном метро в старых советских вагонах, дышат ароматами Бортнической станции, ловят ямы на проспектах Бандер-Шухевичей и платят, щедро платят со своего кармана за то, чтобы все было именно так, ничего не менялось и они жили именно в этой булькающей жиже испражнений, навоза умерших мечт и предрассудков. Куда вот-вот пойдут мифические "инвесторы".

В общем, это уже порядком надоело, чтобы еще убивать три-пять часов своей жизни. Я вот сегодня с дуру согласился на эфир на 24 канале. А теперь сижу и думаю: На фига. Так бы у меня было на три часа больше в воскресенье и я бы страниц 200 интересной книги прочитал бы, или ролик записал, а так теперь полтора часа на дорогу и час эфира о приключениях Богдана-Ермака, после которых никаких изменений в стране не произойдет. И вот скажу я в эфире, что никаких изменений не произойдет и что дальше? Я потерял 2,5-3 часа, изменений не произошло. Просто выбрасывается очередная жертва в молох украинской бессмысленности.

Если бы телеканалы платили за контент, то это еще было бы как-то оправдано в плане потери времени, а так чем дальше, тем меньше мне хочется связываться с нашими телеканалами и убогой повесткой Армовир-Бандера-Сталин-зміни будуть-Путін-Путін-а тепер прогноз погоди.