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Почему "ватники" и "вышиватники" никогда не поймут друг друга

Вячеслав Чечило

Журналист

24 февраля 2020, 06:55

Как найти точки соприкосновения и перестать ненавидеть друг друга?

Украина
Украина мировоззренчески разделилась на два непримиримых лагеря/ Фото УНИАН

Почему "ватники не любят Украину"?

Нелюбовь к Украине – одно из главных обвинений, которое регулярно приходится слышать не только "ватникам", но и всем тем, кто не вписывается в определенные идеологические рамки. Те самые, в которых можно зиговать, но нельзя праздновать 23 февраля.

В ответ на подобную "предъяву" можно просто послать на три буквы. Но это мало помогает, потому что причина появления таких обвинений объективна, насколько бы дико это не звучало.

Дело в том, что Украина для "ватника" и для "вышиватника" - это совершенно разные вещи.

"Ватник", когда думает об Украине, видит то, что видит – стремительно деградирующую самую бедную страну Европы, в которой ему не дают говорить на родном языке и называют его деда оккупантом.

Читайте такжеПочему из-за коронавируса украинцы стали кидаться друг на друга"Вышиватник" видит совершенно другое – идеальную несуществующую страну, которая когда-то будет построена. Будущий рай на земле, появлению которого здесь и сейчас мешают некие временные объективные трудности.

Очевидно, что в первом случае нечего любить, а в другом нечего не любить. Просто белое и черное, никаких оттенков.

Точка зрения же зависит исключительно от ментальности. Люди, воспитанные в русской культурной традиции, не отделяют страну от государства. Просто не умеют. А украинцы это делают запросто – для них государство и страна всегда были разными понятиями.

Как найти точки соприкосновения и перестать ненавидеть друг друга? Увы, я не знаю ответ на этот вопрос. Я обычно просто посылаю на три буквы.

новости Украины Вячеслав Чечило
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