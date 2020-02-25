23 февраля: как Украину снова растаскивают на куски

23 февраля - больше не украинский праздник / na.mil.gov.ua

Ничего нового - Украину растаскивают на куски, разрывая на части украинское общество.

Инструменты стандартные - надуманные языковые, религиозные "проблемы", отношение к нацменьшинствам, отношение к иной сексуальной ориентации, к истории, отношение к политическим "лидерам", к Бандере, к армии, защите страны, к перемещённым лицам, к эвакуированным из Китая, к советскому прошлому, к старшему поколению - к чему угодно, на чём можно расколоть страну, и разделить людей.

Делается это профессионально. Искусно. По-изуверски. Успешно. Как когда-то откалывали от Украины Крым и Донбасс.

Читайте такжеПлакать хочется: что ждет украинскую армию в 2020 годуТеперь - выкидывают из Украины людей, которые первыми пошли защищать страну. Тех, кто да - служил ещё в советской армии, воевал в Афганистане, знает, что такое долг и война, и кто не побоялся стать в строй сейчас. А мелкая, крикливая, псевдопатриотричная, трусливая, травоядная шелупень кричит им "покайся!" за советское прошлое, которое мы не выбирали. Зато сознательно выбрали Украину.

Я не праздную 23 февраля и не предлагаю праздновать. Но пусть катятся ко всем чертям псевдопатриоты, осуждающие меня за честно выполненный долг тогда, и сейчас.