Зеленский рискует погореть на том же, что и циник Порошенко

Владимир Зеленский Мюнхен 2020 / Офис президента Украины

Во что превратился этот молодой политик, жизнерадостный, талантливый артист эстрады Зеленский, который так легко победил на выборах опытного президента-олигарха Порошенко и сейчас, так тяжело выполняет свою президентскую роль.

Первые радостные впечатления от его деятельности закончились, теперь пошли неприятные подозрения и тяжелые предчувствия. Период превращения неопытного, молодого политика в мужественного и справедливого Лидера нации, в котором так нуждается Украина, сильно затянулся.

Парадокс в том, что у молодого президента и еще более молодого премьер-министра целый "вагон времени", а у Украины времени уже нет. Точно так, как у нас нет времени на самообучение случайных, неопытных, людей, имитирующих работу депутатов и министров. Тем более, у страны "нет времени на раскачку" или "неряшливые" эксперименты в политике и экономике Украины.

В результате, молодость и новизна президента Зеленского легко сочетается с чудовищной коррупцией, бюрократизацией и управленческой импотенцией украинской власти.

Читайте такжеЧтобы будет, если рейтинг Зеленского упадет ниже 30%Хуже другое. Мы не знаем, куда идет президент Зеленский, что сделает в следующий раз - он не может или не хочет никому объяснить свои планы и действия. А какая разница - устало говорит он своим телезрителям и загадочно улыбается.

В президентской власти все происходит спонтанно, резко и болезненно для украинского общества. Но политические интриги, самопиар, загадочные заграничные поездки, беседы с олигархами, шумные презентации никогда не заменят сильной, целенаправленной государственной политики, особенно в условиях кризиса. В конечном счете, все сведется к манипуляциям общественного мнения и обвинениям в кознях своих политических противников. На этом погорел циничный и хитрый Порошенко.

Поэтому, в конце концов, украинскому обществу придется дать ответ на вопрос: кто такой президент Украины Зеленский - молодой Кеннеди, попавший в "ловушку власти" или "раб на галерах", над которым издевается не только Путин, но и украинские олигархи и местная бюрократия.