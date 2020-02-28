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На пороге третьей мировой: как Турция, Россия и Сирия загнали себя в тупик

Илия Куса

Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего

28 февраля 2020, 00:30

Асаду терять нечего. Сирийские войска на своей земле. Они понимают, за что стоят и за что умирают. Они полны ненависти к туркам, и готовы стоять до последнего.

ВКС Сирии нанесли мощный удар по турецким силам
ВКС Сирии нанесли мощный удар по турецким силам / кадр из видео

Гибель стольких турецких солдат не может пройти бесследно. Это значит, что Эрдогану надо как-то отвечать, и простыми рапортами о тысячах "нейтрализованных" сирийских солдат уже не обойдёшься. 

Обстановка крайне накалённая. С одной стороны, масштабная военная операция Турции против сирийской армии в Сирии, вероятно, на какое-то время получит кредит народного доверия и одобрямс с точки зрения "морального превосходства" позиции Турции по ситуации в Сирии, в которое все пока что верят. 

С другой стороны, затягивание конфликта и рост жертв в геометрической прогрессии может быстро сменить триумфально-патриотический настрой чувством смятения и неопределённости в самой Турции. 

Кроме того, сотни турецких солдат находятся в окружении на своих наблюдательных постах вокруг провинции Идлиб на территориях, ныне подконтрольных Асаду. 

Их массовое убийство, конечно, было бы уже 80 лвл hard-ball game со стороны Дамаска, но если его припрут к стенке и поставят вопрос о выживании политического режима, то тут все средства хороши. 

Асаду терять нечего. Сирийские войска на своей земле. Они понимают, за что стоят и за что умирают. Они полны ненависти к туркам, и готовы стоять до последнего. Генералитет настроен решительно (даже если переоценивает свои силы). 

К тому же, позиция самой Турции по Идлибу слишком размыта и неоднозначна, как с международно-правовой, так и с политической точки зрения. 

  • Во-первых, турецкие военные не имеют никакого права находится в Идлибе и вообще в Сирии. Согласно международному законодательству, они являются оккупантами. Это осложняет вопрос втягивания в конфликт стран НАТО, не желающих лезть в идлибское болото. 
  • Во-вторых, что бы не говорили турецкие власти, в рядах про-турецких сил воюют также и откровенные экстремисты - бывшие члены "Исламского государства" (до сих пор использующие соответствующие нашивки), экстремисты из "Исламской партии Туркестана" и "Таухид валь Джихад", террористы коалиции "Тахрир Аш-Шям". 

Благодаря этим силам турки и сумели контратаковать против сирийской армии в последние несколько дней, захватив Ан-Найраб, а затем и Саракеб. Поддержка такого джихадистского интернационала - это, мягко выражаясь, очень мутная история, которая не всем по нраву, и является угрозой для самой Турции, у которой с группировками непростые отношения. 

У Эрдогана реально цугцванг, в который он загнал себя сам. Не реагирует - теряет лицо и популярность, а возможно и политическую легитимность. Реагирует как обычно или слабо - тоже самое + даёт повод врагам и дальше его щемить. Реагирует - рискует развязать полноценную войну, которую не факт, что сможет выиграть, а последствия которой могут стать катастрофой для региона. 

Россия находится в такой же сложной ситуации. Если Турция атакует, надо будет что-то делать. Ответят слабо и неубедительно - дадут Анкаре понять, что можно давить и дальше. Не отреагируют  потеряют союзника в Дамаске и, возможно, влияние в Сирии, а инициативу перехватят США и их союзники. Ответят - рискуют развалить свой альянс с Турцией и втянуться в войну, которую не хотят. 

А замутили всё это амбициозные политики со всех сторон, построившие воздушные замки, делая вид, что всё ок, и вопрос можно решить, просто его заморозив на время, не обращая внимания не то, что происходило на местном уровне. 

Новости Турции новости России Сирия НАТО
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