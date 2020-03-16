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Почему в деградации Украины виновны... патриоты

Вячеслав Чечило

Журналист

16 марта 2020, 10:03

Украина продолжит деградировать и, вполне возможно, снова прекратит свое существование как независимое государство.

Патриотическая акция "Молитва за Украину" в Ужгороде
В мозгах патриотов должны произойти кардинальные перемены ради спасения Украины/ УНИАН

Украина за последние 30 лет продемонстрировала один из самых худших в мире результатов социально-экономического развития. Мы поставили антирекорды во многих сферах, навсегда войдя в учебники по экономике как пример стремительной и мало объяснимой деградации. Ей не было объективных причин.

Украина имела лучшие стартовые возможности, чем практически все соседи. Как так получилось? Кто виноват в произошедшем?

"Патриоты" легко дают ответ на этот вопрос, виня Путина, СССР, внутренних врагов - собственно, всех, кроме себя. Но дело в том, что виноваты как раз сами патриоты. И хуже всего то, что они этого абсолютно искренне не понимают.

Патриоты не имеют позитивной программы развития. Они не знают, что делать со страной. И это было бы пол беды, если бы одновременно они не имели крайне завышенные требования. Во внешней политике их "программа действий" простирается до "вернуть Кубань", во внутренней – до "запретить русский язык" и "чемодан-вокзал-Россия". Никакого тормоза здесь нет – при малейшей возможности они, как капризные дети, начинают выполнять свою программу-максимум, не считаясь с последствиями, теряя территории и уничтожая экономику.

Читайте такжеИз-за коронавируса Украина или преобразится, или исчезнетПатриоты неадекватны. На последних выборах было очень четко видно, что "свидомая" общественность демонстрирует все признаки тоталитарной религиозной секты. А, как мы знаем, для истинно верующего человека компромиссы невозможны. Он не может согласиться с тем, что его бога распяли "на 98%", даже если привести убедительные аргументы в пользу того, что его не распинали вовсе. По этой причине с патриотами в принципе нельзя договариваться. Ни о чем. Даже о выживании их собственного государства.

Патриоты немногочисленны, но, как и любая тоталитарная секта, агрессивны и экспансивны. Можно выиграть выборы, набрав 73%, но все равно придется заигрывать с проигравшими 25% и выполнять их (нереальные) требования. Причины, почему любая власть постоянно перед ними пасует, хорошо описаны Талебом на примере кошерной еды, вытесняющей из супермаркектов всю остальную. Остальным все равно, что покупать, евреям – нет. Поэтому со временем все будут есть ту еду, которую едят евреи. Остальным плевать на Бандеру, патриотам не плевать – поэтому со временем на полке остается один герой – Бандера…

Патриотами легко манипулировать. Достаточно одеть вышиванку и спеть гимн, чтобы получить от них индульгенцию на разворовывание государства. Достаточно написать, что они правы и можно размещать свой Яндекс-кошелек. Но это манипуляция взаимная. В вышиванке можно воровать, но нельзя вести переговоры с ДНР. Можно клеймить врагов, но нельзя искать друзей. В результате элита страны постепенно превращается в группу агрессивного ворья с трезубцами на лацканах пиджаков - умный человек идет по пути наименьшего сопротивления.

Читайте такжеКоронавирус и мировой кризис разрушат УкраинуС патриотами ничего нельзя сделать. В условиях демократии сложно бороться с деструктивными политическими движениями. И это совершенно невозможно в условия слабого, постоянно подтачиваемого изнутри государства. И так далее, и тому подобное.

Какой вывод? Неутешительный. Украина продолжит деградировать и, вполне возможно, снова прекратит свое существование как независимое государство. Этот процесс невозможно остановить, пока не произойдут кардинальные перемены в мозгах соотечественников, пока эволюция не проведет естественный отбор. А это вопрос минимум десятилетий. У нас просто нет столько времени.

Вячеслав Чечило новости Украины патриоты
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