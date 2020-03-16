Вирус, от которого нельзя спрятаться

Вирус COVID19 - это часть жизни, которой не избежать / pixabay.com

Жизнь - это независимость от смерти. Жить - это значит выживать среди войн, среди вирусов, среди катастроф, среди выборов, среди биржевых крахов. И правила выживания для человека и для государства одинаковы.

Вирус COVID19 - это часть жизни, которой не избежать. Если все мы будем соблюдать карантин, применять антисептики, защитные маски - это не спасение, но это ослабит удар по иммунитету, это позволит перенести время встречи с вирусом, а значит усилит сопротивляемость перед встречей с неизбежным, даст время найти лекарства. Люди и вирусы живут вместе миллионы лет, это эволюция.

Так и организм государства. Есть войны, которых государству нельзя избежать и от которых нельзя спрятаться. Потому что агрессор не спрашивает - хочешь ты или не хочешь иметь с ним дело. Ты можешь лечь в кровать и ждать, что тебе повезет и ты выживешь. Но эволюция показывает, что твои шансы на выживание минимальны, если ты не борешься, а становишься зависимым от других, кто должен тебя спасать - от твоих соседей, друзей, кто должен принять удар на себя. Если ты не пытаешься бороться - ты делаешь всех нас слабей.

Читайте такжеПора признать: коронавирус - это новая мировая войнаЧтобы отразить агрессию врага, тебе надо делать все также, как при защите от вируса - ты должен определить стратегию борьбы и составить анамнез, ты должен укреплять структуры и мускулы твоей безопасности, ты должен изобретать лекарства и виды вооружений, ты должен применять средства защиты, ты должен вести здоровый образ жизни и укреплять свой дух, ты должен сопротивляться.

Ты можешь стать миллионером и оградить себя богатством, можешь прятаться на виллах и личных яхтах, избегая плохих новостей, эмоций, конфликтов, людей, которые раздражают, но в Освенциме это никому не помогло.

Твой страх заставляет тебя прятаться, но страх сам по себе не спасет. Пока ты прячешься от войны и от вируса, пока прячешься за словами, пытаясь избежать поступков, пока развлекаешься на концертах и курортах, пока считаешь свои личные страхи и амбиции правилом для всех, все это возможно только по одной причине - потому что кто-то другой в настоящей жизни ведет бой с угрозами реального мира.

Вирус, от которого нельзя спрятаться - это метафора для нашей цивилизации, мы не можем выжить поодиночке, не можем уцелеть все, пока кто-то один не хочет бороться и соблюдать правила. Потому что тот, кто не хочет бороться - сам становится частью вируса, сам становится угрозой. И точно также вместе нам надо действовать, если мы хотим спасти свое государство и свою страну. Мы или выживаем вместе, или тот, кто не хочет бороться, становится врагом.

Смерть это не опция - это всего лишь вечный ускоритель жизни.

Жизнь - это независимость.