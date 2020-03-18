Киевляне не соблюдают карантин

Что показал первый день карантина и остановки метро в Киеве?

1. Власти не понимают, какое значение имеет метрополитен. Наземный общественный транспорт в Киеве плохо организован и ни в малейшей степени не может компенсировать закрытие метро. Метро не закрыто ни в одной стране Европы, поскольку ключевая задача в период эпидемии - не парализовать передвижения граждан, а сократить число контактов дуг с другом. В отличие от метро в набитом автобусе нет принудительной вентиляции, поэтому закрытие метро увеличивает вероятность заражения, а не сокращает.

2. Украинцы после постоянных потрясений и стрессов совершенно не доверяют властям и не торопятся выполнять команды и верить угрозам, даже смертельным угрозам.

Читайте такжеФейковый карантин, или Почему украинцы живут как гориллы в зоопарке3. Власти не понимают, что украинцам тяжело выполнять приказы об ограничении передвижений также по объективным экономическим причинам. В отличие от Уханя у нас отсутствует централизованное снабжение граждан, а в отличие от Европы у граждан нет средств, чтобы прекратить работать и жить хотя бы минимальное время на свои сбережения. В Киеве половина населения приезжие, большинство которых снимает жилье, им нужна работа. Эти люди не могут пользоваться сервисами доставки, им нужна работа и надо решать свои проблемы.

Выводы:

1. Полностью остановить 5 миллионный город карантином невозможно. Это было сделано только в одном городе Китая, и было обеспечено властями необходимыми ресурсами. Если ресурсов нет, значит надо агитировать сидеть дома, защищать органы дыхания, и снижать риски передвижения для тех, кому все-таки необходимо ехать.

2. Метро необходимо открыть, но разрешить пользоваться только тем, кто закрывает себе рот и нос шарфами, платками, масками. Главное, чтобы человек сам не распространял инфекцию, чтобы сохраняли дистанцию друг с другом. Медицинских масок на всех не хватает, стоят они непомерно дорого, но закрыть лицо платком или шарфом и стирать после носки - тоже вариант.

Читайте такжеУкраинцы умрут не от коронавируса, а от голода3. Во всех странах мира, где вводят строгий карантин, он обеспечивается полицией и армией. То есть порядок доступа к транспорту в местах скопления надо регулировать! Люди не самоорганизовываются, нужно руководить. И нужна защита тем, кто работает с людьми.

4. Необходима информационная кампания, которая показывает, что самое важное - ограничивать свои контакты до начала потепления - это не более 10 дней, дальше будет легче, респираторные заболевания в принципе пойдут на убыль. Необходима агитация руководителей страны, личный пример. Людям надо демонстрировать, что коронавиус может быть смертельным на примере стран, где есть эпидемия. Люди недооценивают угрозу, ее надо артикулировать.