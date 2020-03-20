Зеленский сдулся, впереди новый майдан

Зеленский / УНИАН

Евромайдан, безусловно, был революционной попыткой общества разрушить кланово-олигархическую систему и начать движение в направлении западной цивилизации. Как и первый майдан , второй оказался неудачным, потому что взамен клановой системы общество не смогло предложить демократическую альтернативу, т.е. систему политических партий и парламентаризм. Это следствие незрелости украинского общества.

Поэтому клановая система с легкостью себя восстановила. Порошенко, по сути, возглавил контрреволюцию под националистическими лозунгами и всякой разной шароварщины.

Избрание Зеленского и передача ему всей полноты власти - это была уже иррациональная реакция общества, разочарованного восстановлением клановой системы со старыми элитами.

Зеленский попробовал в течение первых 4-5 месяцев отвечать на прозападные запросы общества, однако, задача оказалась шоумену не по зубам: он безропотно сдался на милость олигархам и стал опереточной марионеткой. Назначение парочки "чего изволите?" - Шмыгаля и Венедиктовой - окончательно подвело черту под Евромайданом. Впереди реакция и политическая месть обществу со стороны бывших преступных соратников Януковича.

Читайте такжеЗеленский еще не вызывает презрения, но уже раздражаетНа этом очередной революционный цикл закончен. Клановая система снова себя полностью восстановила. Более того, благодаря эпидемии коронавируса и слабости президент, олигархат стал доминирующей политической силой.

Однако, впереди новый цикл революционной борьбы. Это неизбежно, потому что кланово-олигархическая система уже нежизнеспособна. Она исчерпала уже все ресурсы страны и не способна обеспечить даже элементарные социальные потребности общества.

Скорее всего, Зеленский будет сметен в результате нового майдана. Совершенно невозможно представить, что он усидит весь срок.

Циклы будут продолжаться, пока Украины не станет правовым государством.