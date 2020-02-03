Зеленский тащит на своем горбу кучу сволочи

Рейтинг Слуги народа - персональная заслуга одногоЗеленского / УНИАН

Регулярные зашквары "команды Зеленского" вызывают у многих недоверие к результатам опросов, согласно которым за Слугу народа готовы голосовать 40% избирателей. Пишут и про заказную социологию, и про "заговор социологов" и про Бог знает что еще.

Социология, конечно, может быть заказной. Но две вещи, в целом, сомнению не подвергает никто:

Слуга народа остается самой популярной партией в стране;

ни одна другая политсила ей составить конкуренцию не способна.

Как же так получается? А секрета, на самом деле, никакого нет.

Во-первых, 40% это не рейтинг Слуги народа. Это она столько наберет от тех, кто придет на выборы. Т.е. реальный рейтинг процентов 20-25, что уже куда достовернее, правда?А, во-вторых, даже эти 25% это не рейтинг Слуги народа. Это рейтинг сферической партии Зеленского в вакууме - личный рейтинг Зеленского.

Если взять Гончарука, Арахамию и прочих специалистов по элитным собакам, составить из них список, назвав его, к примеру, "Партия прогресса и благоденствия", то эти прекрасные люди не наберут и 3%.Зачем Зеленский тащит на себе всю эту сволочь – другой вопрос, к социологии отношения не имеющий.