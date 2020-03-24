Украинцы должны побороть не эпидемию, а упырей во власти

Украинцы должны побороть упырей во власти / УНИАН

Сейчас опять пойдет волонтерство, образцы героизма в борьбе с эпидемией, чувство локтя. Сотни востороженных фото, видео, мэмы и слезы благодарности.

Только я думаю, что эта новая волна эмпатии и человечности, должна по ходу решить ключевую задачу - слить в унитаз это государство бездарей и ублюдков, которые имитировали 29 лет видимость бурной деятельности, создавая для нескольких сот семеек и семей возможности сказочной жизни, пока остальные ишачат на их благо. Эмпатия должна покончить с полудохлой Второй республикой. Сантиментов быть не должно. Пока люди тупо сбрасываются на маски, они покупают мерседесы.

В Третьей Украинской республике этого быть не должно. Ни имитаторов, ни бездарей, ни придурошных теоретиков во власти, ни жадной сволоты, чтобы готова миллионы людей убить, лишь бы пару миллионов себе в карман положить, под прикрытием крестных ходов с безумными попами, вечного балагана мовного питання и переворачивающегося в гробу несчастного Бандеры. Танцы со звездами на фоне глобального зарева. Причем зарево вообще инстинкты самосохранения не включает.

Читайте такжеКоронавирусное цунами: в ближайшее время мы все будем страдатьПотому помните, что впрягаясь сейчас в функционал подыхающего государства, присматривайте себе сразу место, которое вы должны будете занять вместо наглой жадной хари. Государство потому и подыхает, что там сидят эти хари.

Так что не будем повторять ошибок 2014 года. Этот кризис в такой острой форме в Украине идет именно потому, что тварей тогда не раздавили окончательно. А сейчас приходит время поставить точку в этом вопросе. Мы не эпидемию в финале должны побороть, а упырей, которые приводят эпидемии в Украину.