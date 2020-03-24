Четыре шага, которые власти должны срочно сделать для спасения Украины

Украина должна рассмотреть вопрос ограничения экспорта продуктов питания / УНИАН

Россия запретила экспорт круп, в ближайшее время в мире возникнет дефицит определенных продуктов питания. Напишу сразу свое личное мнение, что надо делать сегодня Кабмину Шмыгаля, если он не хочет после смены власти ходить на допросы и отвечать в суде, как это будет сейчас с Гончаруком из-за позорного провала с решениями по экспорту медицинских материалов:

1. Нельзя допустить во время остановки экономики резкого повышения цен на продукты питания. Нельзя останавливать предприятия пищевой промышленности - и тех, кто производит еду, и тех, кто делает упаковку, и тех, кто ремонтирует производственные линии, и тех, кто подает электричество, и тех, кто производит топливо для транспорта, и тех, кто обслуживает транспорт, и тех, кто утилизирует отходы. Надо обеспечить контроль здоровья работников, массово закупать средства защиты, но вся инфраструктура пищевой промышленности должна работать.

Читайте такжеКоронавирусное цунами: в ближайшее время мы все будем страдать2. Необходимо сегодня рассмотреть вопрос ограничения экспорта продуктов питания, и прежде всего круп - но не полный запрет, а введение ограничений на экспорт, чтобы определенный запас стратегических продуктов оставался в Украине. Это надо согласовать с производителями, чтобы они работали не в убыток себе. За счет экспорта продуктов питания мы можем нарастить валютную выручку, но при этом надо не допустить полного вывоза всех наших запасов. Мы можем использовать ситуация для выхода на новые рынки, но при этом защитить свой.

3. Прежде чем вводить чрезвычайное положение, надо гарантировать работу стратегических отраслей, необходимых для жизнеобеспечения нации в условиях карантина. Правительство обязано думать над тем, как сохранить дееспособность экономики. Низкий уровень жизни убивает больше пожилых людей, чем любые вирусы, нельзя это не признавать.