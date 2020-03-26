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Почему Китай не станет торопиться ускорять экономику

Илия Куса

Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего

26 марта 2020, 06:37

Скорее всего, весь ближайший год они будут пытаться плавно выходить из карантина и пытаться восстанавливать утраченное.

Китай, коронавирус
Послабление карантина в Китае не означает его окончания/ Reuters

После того, как в Китае вот уже несколько дней не фиксируют новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, местные власти начали послаблять карантинные меры. В частности, с 8 апреля, карантин ослабится вокруг провинции Ухань, за пределы которой планируют начать выпускать людей.

Но послабление карантина не значит, что у них уже все закончилось. В Китае все будет зависеть от того, как они будут выходить из карантина. Им еще предстоит восстановить определенные производства, которые уже были остановлены из-за коронавируса. Потому что сейчас еще сохраняются жесткие ограничительные меры, которые помогли им остановить быстрое распространение болезни.  И вот потом уже нужно смотреть и на то, не вернется ли вирус, так как людей нужно возвращать на работу, но так, чтобы не было риска очередной вспышки.

Более того, им сейчас будет очень тяжело, потому уже явно видно, что в Китае резко снизится рост их экономики и в мире будет дефицит многих китайских товаров, так как почти квартал они закрыты. В основном проседания наблюдаются в текстильной промышленности, производстве транспорта, грузоперевозок, меньше всего "просела" металлургия и производство медикаментов. Это, конечно, ударило по многим странам, так как многие страны импортируют китайские товары, сырье для своего производства.

Читайте такжеПолмиллиарда в карантине: как Китай проигрывает войну вирусуНо вряд ли Китай станет усиливать свои позиции на мировом рынке – скорее всего, весь ближайший год они будут пытаться плавно выходить из карантина и пытаться восстанавливать утраченное, так как в 2020-2021 годах они столкнуться с определенными экономическими последствиями карантина, так как возникнет дефицит. И такая ситуация ожидает всех.

К тому же, не стоит забывать и о том, что сейчас начинается третья волна мирового финансового кризиса и мы пока не знаем, насколько долгой она будет, что будет с экономикой в США, на которой завязан и Китай, так как они зависят друг от друга. Очень важна и ситуация в Европе, так как уже прогнозируют падение ростов темпов производства в Италии, Германии. Если Италия, например, объявит дефолт, то это может повлечь за собой последствия, которые мы уже наблюдали в 2008 году.

Но единственное, чего они достигли и что они явно используют в своих целях – в ходе жестких карантинных мер они опробовали множество различных новаций в госуправлении и управлении кризисной инфраструктуры, инициатив по отслеживанию населения, которые они применили в ходе карантина и провели полевые испытания. И для них это символическая победа над либеральной моделью Запада, которой они все время противостоят.

Илия Куса, эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего, специально для Главреда

коронавирус Китай китайский коронавирус Илия Куса
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