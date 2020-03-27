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Коронавирусное мародерство: кому жить, а кому умирать, решает должность

Тарас Чорновіл

Політичний аналітик, експерт із питань міжнародної політики, колишній народний депутат України

27 марта 2020, 11:20

Складывается ситуация, когда из-за высокой должности один человек будет жить, а другой, при ее отсутствии, может умереть.

Кличко должен был сказать, что от него этого требуют, но вместо этого перевел стрелки на себя

В СМИ сообщили, что высокопоставленные лица в панике готовят себе места в столичных медучреждениях, ссылаясь на постановление КГГА. Мэр Киева Виталий Кличко, в свою очередь, заявил, что "так было всегда".

Судя по всему, Кличко не хочет входить в конфликт с действующей властью и он старается иметь с ними нормальные отношения. Очевидно, что он мог официально легализовать требование от офиса президента или Кабинета министров, поскольку ряд больниц в Киеве находятся в прямом подчинении КГГА и они требовали от него обеспечить для VIP-пациентов специальные условия.

Поэтому, когда Кличко за все это сейчас отдувается, он должен сказать, что от него этого требуют сверху. Но вместо этого он взялся оправдываться и этим перевел на себя стрелки и испортил себе реноме.

Читайте такжеVIP-крысы завезли в Украину коронавирус и спрятались по норамРаспоряжение, которое мы все видели, не касается трех первых лиц государства - президента, премьера и спикера ВР, которыми Кличко сначала его прикрывал. Прежде всего потому, что они не будут лежать в Александровской больнице - им выделят специальные помещения или они будут в изоляции в своем жилище. В этом распоряжении говорится о лицах, которым положена государственная охрана. Это очень размытый термин, который предусматривает две категории.

Первая - которые либо на постоянной основе, или по решению органов власти могут получить защиту от УГО. Это управление, которое обеспечивает охрану высшим должностным лицам, которых, по меньшей мере, более тысячи и большинство из них находится в Киеве. А если взять тех, кому может предоставляться государственная охрана и кто может этим спекулировать, то их будет несколько тысяч. Вторая категория - люди уровня обладминистраций, их заместители и крупные бизнесмены.

Привилегии для чиновников действительно существуют, но в условиях войны и пандемии такие вещи тянут на мародерство.

Потому, если сейчас мы готовим дополнительные места и помещения для большого пика больных и нам говорят, что людей с легкими симптомами уже не будут госпитализировать, поскольку негде, и в это же время выделять для VIP-ов целые части больниц и помещения для их охраны наряду с другими больными - это фактически разрушение целостной системы инфекционной больницы и удар по обеспечению лечения большого количества простых людей. 

Читайте такжеПришло время взять чиновников за задницуСейчас мы даем тесты только для людей с явными признаками болезни, не тестируем тех, кто приезжает из-за границы, но VIP-персон тестируем при малейших подозрениях, создаем для них отдельные комнаты и палаты. И не исключено, что на каждого такого человека будет забронирован отдельный, лучший аппарат для ИВЛ, причем в нем даже, возможно, не будет необходимости.

То есть складывается ситуация, когда из-за высокой должности один человек будет жить, а другой может умереть. И это, в нынешних условиях аморально и опасно.

Тарас Чорновил, политический аналитик, эксперт по вопросам международной политики, бывший народный депутат Украины, специально для Главреда

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