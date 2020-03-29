В условиях эпидемии власть показала свою бездарность во всей красе

В Украине все идет самотеком - бессистемно и глупо / УНИАН

Просветления у власти перед лицом серьезной опасности явно не происходит — достаточно посмотреть на торопливые ученические соображения Кабмина по секвестру бюджета, где и близко не заложены идеи, хотя бы намеки на возрождение экономики.

Патриотичности — тоже, потому что налицо оголтелое стремление в первую очередь "обслужить иностранцев": выполнить их требования, гарантировать возврат их денег, обеспечить им выгодные приобретения в Украине. Интересы украинцев как-то не просматриваются при всем желании.

Ответственности эпидемия не добавляет — поинтересуйтесь только, какие откровенные торги идут по поводу внеочередной сессии Рады и голосования за вопросы, которые на нее выносятся. Инсайдеры из телеграм-каналов и не скрывают, что там все сейчас решают деньги, преференции и прочие подачки.

Читайте также"Гривна полетела": эксперт предупредил о катастрофических последствиях карантинаИ сплоченности, увы, не наблюдается — ни у разных ветвей и уровней власти, ни, что важнее, у тех, кто считает себя активной частью гражданского общества.

В результате все пойдет самотеком — куда-то да вывезет. Сначала будут максимально ужесточать карантин, потом, когда экономическая пропасть станет неминуемой, часть карантинных ограничений будут снимать — так же бездумно и бессистемно, как вводили.

Это какой-то уже уникальный управленческий талант получается — гарантированно выбирать худший для страны и для себя вариант действия/бездействия да, Владимир Александрович? А ведь кончится-то скверно...