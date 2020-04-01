Утром - деньги, вечером - отмена закона: как Киев может "кинуть" МВФ

Закон о рынке земли будут оспаривать и пересматривать / УНИАН

Накануне парламент с третьей попытки принял два закона, которые могут разблокировать для Украины получение финансовой помощи от МВФ - закон о банках и закон о рынке земли. Безусловно, транш МВФ снижает риски дефолта, который у нас возможен, учитывая текущее состояние экономики. Но пока нам никто не обещал никаких денег. Вообще, МВФ для Украины - это священная корова, вокруг которой все танцуют.

Потому, пока нам не дали нового займа, было бы неплохо использован следующий этап – провести переговоры о реструктуризации с МВФ по нашим долгам.

И в этом есть смысл, так как оба из этих законопроектов пока еще находятся в зоне риска.

Во-первых, закон по банкам еще не принят, он прошел только первое чтение, а у нас всегда нюансы начинают появляться ко второму. Потому не факт, что он будет проголосован.

Во-вторых, что касается закона о земле, то он однозначно будет оспорен в Конституционном суде – это сделает либо Юрий Бойко с платформой "За жизнь", либо Юлия Тимошенко. Однозначно, ссылка будет на нарушение регламента при голосовании (там, в принципе, если сильно постараться, то можно найти зацепки). И не исключено, что деньги поступят, а закон уже потом начнут отменять.

Читайте такжеИгра в "верю-не верю": как Украина может обмануть МВФКонечно, если так произойдет, сразу у нас денег никто обратно не потребует, так как транш МВФ выделяется на несколько лет. Максимум – нам придется платить проценты. Однако, с такими фортелями, доверия к нам не будет.

Кроме того, однозначно нынешний закон о земле еще будут дорабатывать. Скорее всего, он будет более тяготеть к польскому варианту, где не будет такой концентрации в одних руках. Но это также может состояться уже после поступления денег от МВФ и этим в будущем, в рамках предвыборных кампаний, будут пользоваться те политики, которые сейчас решат его оспаривать.

Тарас Загородний, политический и экономический эксперт, специально для Главреда