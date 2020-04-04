УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Порошенко окончательно стал неприкосновенным для правосудия

Виктор Небоженко

политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр"

4 апреля 2020, 09:31

Совместное ночное голосование по "рынку" земли показало, что между бывшим и нынешним президентами Украины заключен негласный "пакт о ненападении".

порошенко зеленский
порошенко зеленский / stanislav.gruzdiev/Facebook

После сделки Зеленского с Порошенко в Верховной Раде можно только посочувствовать новому Генпрокурору Украины Ирине Венедиктовой. Поэтому известный украинский юрист и политик Андрей Портнов правильно сделал, что не согласился занять пост Генпрокурора Украины. Все понимали, что он имел бы все шансы законным путем посадить главного коррупционера страны - Порошенко.

Можно было не сомневаться, что расследования, которые бы вела Генпрокуратура под руководством Портнова имела бы надежную судебную перспективу для Порошенко. С одной стороны, тем самым в обществе был бы реализован запрос на справедливость в отношении создателя пирамиды элитной коррупции, бывшего президента-олигарха Порошенко. С другой стороны, президент Зеленский доказал бы украинскому обществу, что его негативные оценки относительно Порошенко во время избирательной президентской кампании не просто слова, что его угрозы и обещания чего-то стоят.

Читайте такжеЗеленский стал младшим половым партнером ПорошенкоСейчас все резко изменилось. Теперь после скандального совместного голосования фракции "Слуга народа" Зеленского и фракции Порошенко "Европейская солидарность" по позорному Закону о "рынке" земли Генпрокуратуре Украины и судам придется очень тяжело. Это "солидарность" между бывшими политическими противниками Зеленским и Порошенко поставили Генпрокуратуру Венедиктовой в крайне тяжелое и неудобное положение. Порошенко становится недосягаемым и неприкосновенным для правоохранительных органов.

Совместное, ночное голосование политических врагов - Зеленского и Порошенко - показало, что между бывшим и нынешним, президентами Украины заключена негласная сделка, по которой Порошенко прекращает активно бороться с Зеленским, а Зеленский, в свою очередь, прикрывает его от общественной критики и судебного преследования.

Теперь Генпрокурору Венедиктовой будет крайне трудно доказать свою принципиальность в борьбе с элитной коррупцией в стране. Ведь если нельзя по политическим мотивам трогать "крупную рыбу" – Порошенко, то остается только ловиться "мелкую рыбу" или имитировать процесс.

новости Украины Виктор Небоженко Андрей Портнов Петр Порошенко Ирина Венедиктова Владимир Зеленский земельная реформа рынок земли
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

09:36
В Ухане опасный коронавирус впервые нашли у кошек
09:31
Порошенко окончательно стал неприкосновенным для правосудия мнение
09:20
Карантин в Украине: эксперт предупредила о большом риске
08:45
Победил коронавирус: "слуга народа" раскрыл, чем его лечили Видео
08:44
Почему коронавирус бессилен перед детьми: вирусолог рассказал о "суперзащите" Видео
08:41
Россияне хотели сильного лидера, а получили дистрофичное фуфло мнение
08:30
Сериал Колл-Центр 2 сезон: когда выйдет продолжение Видео
08:06
Гороскоп всех знаков Зодиака на 4 апреля: любовная приятность и гибель отношений Видео
08:05
В Украине открыли рынок земли: Арахамия анонсировал еще пять земельных законов Видео
07:33
После карантина украинцы, скорее всего, будут думать о разводе - психолог Ольга Королик
07:24
Коронавирус в Украине и мире: сколько жертв и зараженных Ковид-19 на 4 апреля Видео
07:11
Чемпионка танців з зірками без белья засветилась на оикровенном фото
06:45
Если ситуация резко не изменится, уже осенью Украину ждут голодные бунты мнение
06:22
Коронавирус: грозит ли Украине сценарий Италии - прогноз врача
06:03
"Дырка черная, бл*ть, можно порно снимать": Панин показал голый зад на полу кухни
05:55
С Днем веб-мастера 2020 – картинки, гифки и прикольные поздравления
05:34
Ученые раскрыли новый факт о коронавирусе: COVID-19 повреждает важный орган
05:02
"Шмыг-шмыг – и всё": чего ждать от премьерства "хитрого" Шмыгаля
04:29
День Таисии 2020 – красивые поздравления и открытки для Таи
04:01
Перекись своими руками: Комаровский дал простой рецепт защиты от коронавируса Видео
03:15
Мозоли в карантине: популярный порносайт запустит свое секс-шоу
02:30
Миллионы безработных: эксперт оценил результаты карантина
01:39
Половая самоизоляция: лучшие секс-игры для карантина
00:55
Как ухаживать за руками на карантине – советы дерматолога
00:32
Под Львовом боевой снаряд с полигона прилетел во двор дома Видео
00:19
4 апреля – какой сегодня праздник: День Интернета и Василий Теплый Видео
03 апреля, пятница
23:58
На крупный штраф попала украинка, нарушившая самоизоляцию по приезду из Таиланда Видео
23:36
В Днепре из коронавирусной больницы похитили оборудование Видео
23:15
Холостяк 10 сезон 5 выпуск 03-04-2020 - кто ушел Видео
23:11
Жена главы МОЗ в день его назначения открыла медфирму: Степанов объяснил Видео
23:10
Лукашенко смело высказался о политике Украины на Донбассе
22:52
Фильмы Disney: график выхода на 2020-2022
22:42
Главврач Александровской больницы назвала стадии и симптомы коронавируса
22:15
Мулатка-порноактриса порадовала фанатов телом в сексуальном белье Фото
22:12
Коронавирус в Украине и мире 3 апреля: количество заражений COVID-19 превысило психологическую отметку Видео
22:01
Умер легендарный соул-певец и музыкант Билл Уизерс Видео
21:36
Печальная статистика: Зеленский назвал эпицентры коронавируса в Украине
21:34
"Человек задыхается": профессор из США рассказал, как наступает смерть от коронавируса Видео
21:00
Киевлян будут тестировать на коронавирус на дому - к кому приедут
20:50
Путин назвал комфортную цену на нефть и договаривается с США и Саудовской Аравией
20:24
Был в тяжелом состоянии: "слуга народа" поборол уханьскую хворь
19:41
Будьте бдительны: украинцам продают подделки вместо антисептиков Видео
19:37
"Собаку выгуливать можно, а ребенка нельзя": Комаровский "наехал" на Кабмин
19:34
Шазам 2: дата выхода после коронавируса
19:08
В США врачи фиксируют у тяжелых больных коронавирусом поражение мозга Видео
19:04
Украинцы в шоке: социологи выяснили жуткие последствия продления карантина
18:55
Холостяк 10 сезон смотреть онлайн 5 выпуск 03-04-2020 - интимные игры Видео
18:42
Выпивка и песни: СМИ рассказали, как вернувшиеся с Бали сидят на карантине
18:37
У крымнашиста Охлобыстина коронавирус у дочки - проверяется вся семья
18:23
"Неполноценные дети": Кличко отличился очередным конфузом Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять