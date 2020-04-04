Порошенко окончательно стал неприкосновенным для правосудия

порошенко зеленский / stanislav.gruzdiev/Facebook

После сделки Зеленского с Порошенко в Верховной Раде можно только посочувствовать новому Генпрокурору Украины Ирине Венедиктовой. Поэтому известный украинский юрист и политик Андрей Портнов правильно сделал, что не согласился занять пост Генпрокурора Украины. Все понимали, что он имел бы все шансы законным путем посадить главного коррупционера страны - Порошенко.

Можно было не сомневаться, что расследования, которые бы вела Генпрокуратура под руководством Портнова имела бы надежную судебную перспективу для Порошенко. С одной стороны, тем самым в обществе был бы реализован запрос на справедливость в отношении создателя пирамиды элитной коррупции, бывшего президента-олигарха Порошенко. С другой стороны, президент Зеленский доказал бы украинскому обществу, что его негативные оценки относительно Порошенко во время избирательной президентской кампании не просто слова, что его угрозы и обещания чего-то стоят.

Читайте такжеЗеленский стал младшим половым партнером ПорошенкоСейчас все резко изменилось. Теперь после скандального совместного голосования фракции "Слуга народа" Зеленского и фракции Порошенко "Европейская солидарность" по позорному Закону о "рынке" земли Генпрокуратуре Украины и судам придется очень тяжело. Это "солидарность" между бывшими политическими противниками Зеленским и Порошенко поставили Генпрокуратуру Венедиктовой в крайне тяжелое и неудобное положение. Порошенко становится недосягаемым и неприкосновенным для правоохранительных органов.

Совместное, ночное голосование политических врагов - Зеленского и Порошенко - показало, что между бывшим и нынешним, президентами Украины заключена негласная сделка, по которой Порошенко прекращает активно бороться с Зеленским, а Зеленский, в свою очередь, прикрывает его от общественной критики и судебного преследования.

Теперь Генпрокурору Венедиктовой будет крайне трудно доказать свою принципиальность в борьбе с элитной коррупцией в стране. Ведь если нельзя по политическим мотивам трогать "крупную рыбу" – Порошенко, то остается только ловиться "мелкую рыбу" или имитировать процесс.