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Порошенко лучше сядет, чем распрощается с деньгами

Александр Кочетков

политический аналитик

10 апреля 2020, 06:55

Новое дело против Порошенко - это угроза тюрьмы или "выход пара в свисток"? (дальше – укр.)

Порошенко тюрьма
Политолог оценил перспективы дела против Порошенко, которое завела генпрокурор Венедиктова

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова завела справу щодо екс-президента Петра Порошенка через зловживання владою або службовим становищем, втручання в діяльність судових органів тощо. Виникає логічне запитання: які перспективи має ця справа, та що загрожує Порошенку.

Українське суспільство чекає не посадок, а справедливості: щоб усі ті, хто жирували, призначали кого завгодно куди завгодно, понесли відповідальність за свої дії. Наші люди не кровожерливі, їх влаштує просто вирок і конфіскація майна. Зокрема, це стосується і Порошенка.

До того ж, у Зеленського серед передвиборчих обіцянок лунали слова про весну і посадки. У 2019-ому він чудово відчував і розумів цей суспільний запит.

Крім того, генеральний прокурор Ірина Венедіктова не могла не підтримати представлення на порушення кримінальних справ, подане раніше виконуючим обов’язки керівника Державного агентства розслідувань Ірини Венедіктової. Хіба вона може не взяти до роботи те представлення, яке сама ж підписала, перебуваючи на іншій посаді? Звісно, аби виглядати пристойно, вона була змушена просувати цю справу проти Порошенка.

Говорячи про перспективи цієї справи, слід зважати на один важливий момент. Звісно, документів і доказів цього нам ніхто не надасть (тому що їх не існує), але є певна домовленість між Порошенком і Офісом президента стосовно голосувань у залі Верховної Ради. Спільне з політичною силою Порошенка голосування буде потрібним Слузі народу і зараз, під час розгляду у другому читанні "антиколомойського закону" (на моє переконання – антибанківського закону).

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Тобто йдеться про компроміс між ОПУ і Порошенком: Венедіктова порушує справи проти Порошенка, але обирає тільки такі, судова перспектива яких є дуже примарною. А Порошенко, в свою чергу, голосує разом зі "слугами" за певні законопроекти.

З юридичної точки зору, дії, через які порушена справа проти Петра Олексійовича – це порушення, але не факт, що злочин. Обрахувати шкоду, яку суспільству нанесли такі дії, буде дуже важко.

Ці справи – вихід пари у свисток. За ними Порошенку висунуть певні претензії, змусять походити на допити і суд. Але в суді, зрештою, або виграє Порошенко, або все закінчиться чимсь незрозумілим, як казали у радянські часи, його просто "поставлять на вид".

Насправді боляче по Порошенку б ударила конфіскація. Він краще сяде, ніж попрощається з грішми! Але не буде ані посадки, ані конфіскації… Тому що за порушеннями, які обрали, конфіскація не передбачається.

А от якби взялися довести державну зраду Порошенка і почали розкручувати історію з Мінськими домовленостями, це було б набагато серйозніше. Адже звинувачення у державній зраді передбачає строк і конфіскацію. А перевищення повноважень – це так, дрібниці. Та й шкоду від "Мінська" можна було б обрахувати, на відміну від шкоди, завданої перевищенням повноважень при призначенні суддів. Укладаючи Мінські угоди без згоди Верховної Ради, Порошенко теж перевищив повноваження і підписав домовленості, за які ми всі досі розраховуємося.

Можливо, не все одразу: розпочали з призначення суддів, а там і до "Мінська" доберуться… Але це буде згодом, коли ми пройдемо цей складний період із епідемією і карантином, а також коли залишиться в минулому потреба для Слуги народу укладати домовленості з різними політичними силами у Верховній Раді задля спільних голосувань, коли почнеться парламентська передвиборча кампанія. Тобто коли Порошенко перестане бути необхідним Зеленському, щоб просувати потрібні голосування, тоді все може статися, в тому числі й серйозні справи проти Порошенка. Але чим довше це тягнеться і відкладається, тим менше залишається доказів.

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Посадка Порошенка Зеленському додала б бонусів, принаймні у суспільному сприйнятті. Крім того, це дуже спростило б життя нинішньому президенту, тому що Порошенко – його ворог, який дуже прагне реваншу, а тому обов’язково використовуватиме кризову ситуацію, яка неминуче виникне після карантину – безгрошів’я та безробіття, на власну користь.

Тому Зеленському стало б легше, якби він позбувся Порошенка. А суспільство це б сприйняло із задоволенням. Безумовно, зараз суттєво змінилося співвідношення українців, які підтримували Порошенка і які підтримували Зеленського, але перевага все ще залишається за боці Зеленського. Тим більше, якщо стане зрозуміло, що Порошенко крав на війні… Тоді небагато шанувальників Порошенка виявляться готовими вийти на протест чи майдан заради нього.

Проте, думаю, що ці розмірковування суто теоретичні, тому що справедливість по відношенню до колишніх очільників держави нам "не світить", і посадка Порошенку не загрожує.

Олександр Кочетков, політичний аналітик, спеціально для Главреда

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