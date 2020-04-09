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Погром гуманитарной сферы: как власть ставит культуру "к стене"

Владимир Вятрович

Историк, экс-директор Украинского института национальной памяти

9 апреля 2020, 13:38

Сокращением и так мизерных выплат на образование, науку и культуру будут прикрывать средства на содержание силовиков и аппарата центральной власти. (дальше – укр.)

Украина
По мнению Вятровича, сокращая выплаты, правительство пытается затянуть петлю на шее украинской гуманитарной политики / УНИАН

Попри шквал обурення і провал першої спроби протягнути через парламент бюджет знищення культури, уряд не відмовився від руйнівних планів.

У новому варіанті змін до бюджету урядовці дещо зменшили скорочення видатків на Український фонд культури і Український інститут книги (хоча все одно скорочують ці важливі культурні програми в півтора рази). Але по більшості інших програм у галузі освіти, культури, науки, політики пам’яті – жодного прогресу. Їх фінансування скорочується в рази, а то й на всі 100%.

Думаєте, погром гуманітарної сфери необхідний, бо більше ніде взяти кошти? Зовсім ні!

Погляньте, більша частина цієї таблиці – це освітні, культурні, наукові програми, які уряд практично знищує. Економія при цьому становить "аж" 2,87 мільярдів гривень. Більше половини цієї суми – субвенція на доплати шкільним учителям! Нищення решти програм у сумі дає 1,26 мільярдів.

Таблица
Таблица / Фейсбук Владимира Вятровича

А вгорі в жовтій заливці – чотири "недоторканих" структури з величезними бюджетами, які або отримують символічні скорочення, або, як МВС, навіть збільшення видатків.

Скорочення бюджету МВС усього на 1,3% дозволило б узагалі не чіпати ні копійки з 1,26 мільярдів усіх наведених гуманітарних програм!

Або ще простіше. Загальні скорочення по всіх статтях бюджету в цій таблиці – менше 3 мільярдів. Уряд міг би отримати ту саму суму, рівномірно скоротивши всі ці статті лише на 3%!

Отже, питання не в грошах, а в пріоритетах і цінностях.

Питання у стратегії.

Ще не пізно зірвати план уряду затягнути фінансовий зашморг для української гуманітарної політики!

Уряд має зрозуміти, що українці не пробачать, а депутати – не підтримають бюджет доти, доки скороченням й так мізерних видатків на освіту, науку й культуру прикриватимуть кошти на утримання силовиків та апарату центральної влади.

Нас поставили в умови дискусії, наскільки мають урізати гуманітарний та освітній бюджети. Але це "постановка до стінки", а не фахова розмова про шляхи оптимізації всього державного бюджету задля виділення додаткових коштів для боротьби із епідемією.

Володимир В’ятрович, народний депутат України, колишній голова Українського інституту національної пам’яті, історик

Владимир Вятрович бюджет 2020 секвестр выплаты культура гуманитарная политика образование
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