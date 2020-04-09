Погром гуманитарной сферы: как власть ставит культуру "к стене"

По мнению Вятровича, сокращая выплаты, правительство пытается затянуть петлю на шее украинской гуманитарной политики / УНИАН

Попри шквал обурення і провал першої спроби протягнути через парламент бюджет знищення культури, уряд не відмовився від руйнівних планів.

У новому варіанті змін до бюджету урядовці дещо зменшили скорочення видатків на Український фонд культури і Український інститут книги (хоча все одно скорочують ці важливі культурні програми в півтора рази). Але по більшості інших програм у галузі освіти, культури, науки, політики пам’яті – жодного прогресу. Їх фінансування скорочується в рази, а то й на всі 100%.

Думаєте, погром гуманітарної сфери необхідний, бо більше ніде взяти кошти? Зовсім ні!

Погляньте, більша частина цієї таблиці – це освітні, культурні, наукові програми, які уряд практично знищує. Економія при цьому становить "аж" 2,87 мільярдів гривень. Більше половини цієї суми – субвенція на доплати шкільним учителям! Нищення решти програм у сумі дає 1,26 мільярдів.

Таблица / Фейсбук Владимира Вятровича

А вгорі в жовтій заливці – чотири "недоторканих" структури з величезними бюджетами, які або отримують символічні скорочення, або, як МВС, навіть збільшення видатків.

Скорочення бюджету МВС усього на 1,3% дозволило б узагалі не чіпати ні копійки з 1,26 мільярдів усіх наведених гуманітарних програм!

Або ще простіше. Загальні скорочення по всіх статтях бюджету в цій таблиці – менше 3 мільярдів. Уряд міг би отримати ту саму суму, рівномірно скоротивши всі ці статті лише на 3%!

Отже, питання не в грошах, а в пріоритетах і цінностях.

Питання у стратегії.

Ще не пізно зірвати план уряду затягнути фінансовий зашморг для української гуманітарної політики!

Уряд має зрозуміти, що українці не пробачать, а депутати – не підтримають бюджет доти, доки скороченням й так мізерних видатків на освіту, науку й культуру прикриватимуть кошти на утримання силовиків та апарату центральної влади.

Нас поставили в умови дискусії, наскільки мають урізати гуманітарний та освітній бюджети. Але це "постановка до стінки", а не фахова розмова про шляхи оптимізації всього державного бюджету задля виділення додаткових коштів для боротьби із епідемією.

Володимир В’ятрович, народний депутат України, колишній голова Українського інституту національної пам’яті, історик