А король-то голый: почему ляпы учителей на онлайн-уроках - это хорошо

Учитель ошибся во время видео урока

Це дуже добре, що вчителі показово помиляються під час відеоуроків для школярів. Нарешті, багато хто задумається наскільки застаріла, неефективна, архаїчна у нас система освіти.

Коли про Антарктиду чи про Австралію розповідає людина, яка, на жаль, їх в очі не бачила. І, само собою, вона може наплутати, яка тварина там живе. Чи яким океаном той материк омивається.

Бо за 600 останніх років в нашій освітній системі не змінилося по суті нічого. Це все так само культ трьох "З": "завчив, здав, забув". Як і в школах пізнього середньовіччя, вчителі фарширують голови учнів тим, що самі вичитали в книжках. Хоча, тисячу разів написано, що в епоху мобільного інтернету треба розвивати у дітей навички, креативність, співпрацю.

Читайте такжеГде смотреть видео уроки для 5-11 классов: онлайн трансляция, расписание, все подробностиУ нас же досі панує культ "зубрьожки". Хочете розповісти дітям про Антарктиду? Запросіть на відеоурок когось з українських полярників, які працюють на станції "Академік Вернадський". Та я сам із задоволенням подивився б таке. Дайте можливість дітям в коменти поставити полярнику питання. Хай це буде не за методиками Гороно/Районо. Хай це буде проста, сумбурна розповідь від першої особи, а не вилизаний вчительський урок. Але це буде цікаво і живо. І головне - досвідчений полярник ніколи не переплутає Антарктиду з Арктикою. Так само, як досвідчений журналіст ніколи не сплутає Віктора Ляшка з Олегом Ляшком. Бо, людина, банально живе своєю роботою, своїм ділом.

Відтак, проситься висновок про тотальну неефективність нашої освіти. Коли англійську викладають ті, хто не є носіями мови. Коли географію викладають ті, хто в очі не бачив тих країн, про які розповідають. Коли уроки історії ведуть ті, хто не знає де знаходиться центральний архів. І так далі.

І дуже добре, що сучасні технології потроху, але впевнено закопують цю застарілу освітню систему. Бо тепер на онлайн курсах за недорого ти можеш вибрати кращих з кращих у своїй справі спеціалістів. Не лише в Україні, а й в світі.

Що ж до моря хейтерства, яке розкинулося на адресу вчителів за помилки у відеоуроках, то іншого і не варто було очікувати. Адже наші вчителі все життя самі впроваджують "культ червоної пасти", покарання за найдрібніші помилки учня. Не визнання права на помилку за учнем в принципі. Ну і ствердження власної бездоганності: "на відмінно знає тільки вчитель".То ж чи варто тепер дивуватися, що їм бумерангом прилітає критика, коли відеоуроки показали, що король освіти трохи голий.

Але, нічого. Думаю, не довго їм терпіти. Бо все більше людей задумується, навіщо у 21-му сторіччі вчити дітей методами 15-го? Тим більше, оплачувати всю цю схоластику із власних кишень.