Отменить нельзя продлить: что делать с карантином в Украине

Карантин в Украине больше похож на половинчастый / УНИАН

Драконовский китайский способ борьбы с коронавирусом - жёсткий и даже жестокий покончил с эпидемией в Ухане. Гуманный и демократичный карантин по-европейски и по-американски не может остановить пандемию, а только сглаживает "пики", снижая нагрузку на систему здравоохранения.

Когда закончится такой половинчатый "карантин" сегодня не скажет никто. Вопрос давно перестал быть медицинским и стал политическим.

Отменить карантин нельзя - это приведёт к взрывному росту заболеваемости, и остатки медицины рухнут, как остовы разбомбленных зданий. Продлевать карантин физически невозможно, потому что людям вскоре просто нечего будет есть. При любом исходе действующей власти придёт конец, и, вполне вероятно, не только в Украине.

Читайте такжеЗеленский повторяет ошибку Порошенко: что не так с закрытием городов на карантинЗа время карантина мы ничего не добились. Никаких побед в борьбе с коронавирусом, никаких успехов в сохранении экономики.

Выбор у нас тот же самый, что и месяц назад, только времени на принятие решений уже почти не осталось: или максимально ужесточить карантин, устроить полную изоляцию, выявить всех больных за 2-3 недели, или отменить карантин, принеся в жертву до полутора миллионов соотечественников, не все из которых будут пенсионеры (как бы этого кому не хотелось).

Говоря прямо - или диктатура с малыми жертвами, или демократия с большими. Выбирайте.