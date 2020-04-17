УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Отменить нельзя продлить: что делать с карантином в Украине

Юрий Касьянов

волонтер, блогер

17 апреля 2020, 10:20

Перед украинцами непростой выбор - или диктатура с малыми жертвами, или демократия с большими

Карантин,Украина
Карантин в Украине больше похож на половинчастый / УНИАН

Драконовский китайский способ борьбы с коронавирусом - жёсткий и даже жестокий покончил с эпидемией в Ухане. Гуманный и демократичный карантин по-европейски и по-американски не может остановить пандемию, а только сглаживает "пики", снижая нагрузку на систему здравоохранения.

Когда закончится такой половинчатый "карантин" сегодня не скажет никто. Вопрос давно перестал быть медицинским и стал политическим.

Отменить карантин нельзя - это приведёт к взрывному росту заболеваемости, и остатки медицины рухнут, как остовы разбомбленных зданий. Продлевать карантин физически невозможно, потому что людям вскоре просто нечего будет есть. При любом исходе действующей власти придёт конец, и, вполне вероятно, не только в Украине.

Читайте такжеЗеленский повторяет ошибку Порошенко: что не так с закрытием городов на карантинЗа время карантина мы ничего не добились. Никаких побед в борьбе с коронавирусом, никаких успехов в сохранении экономики.

Выбор у нас тот же самый, что и месяц назад, только времени на принятие решений уже почти не осталось: или максимально ужесточить карантин, устроить полную изоляцию, выявить всех больных за 2-3 недели, или отменить карантин, принеся в жертву до полутора миллионов соотечественников, не все из которых будут пенсионеры (как бы этого кому не хотелось).

Говоря прямо - или диктатура с малыми жертвами, или демократия с большими. Выбирайте.

карантин Юрий Касьянов коронавирус
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

10:30
Дерматолог рассказала, какие антисептики будут опасны в борьбе с коронавирусом
10:21
Расстрел молодой пары в Кривом Роге: подозреваемый решился на ужасный шаг
10:20
Отменить нельзя продлить: что делать с карантином в Украине мнение
10:15
Villa Krim собрала "винные" исследования, которые помогут похудеть, выучить язык и решить проблемы новости компании
10:02
Медик рассказала, как нужно справляться со стрессом из-за карантина
10:02
Credit Kasa передала 1000 продуктовых наборов пожилым украинцам новости компании
09:51
Марафон больше не побегут: биолог рассказала о жутких последствиях COVID-19 для организма
09:44
Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных на 17 апреля
09:32
"Атака коронавируса на Украину": заболевших стало намного больше Видео
09:31
Адовые условия: замеры температуры на въездах в Киев снова вызвали дикие пробки Фото
09:00
Лолита рассказала о "п*здюлях" из-за Крыма в России
08:42
"Готовы к открытию": Трамп сделал важное заявление из-за коронавируса
08:26
В Кривом Роге расстреляли молодую пару: СМИ разузнали подробности
08:25
Прощай, безвиз? Почему Евросоюз не будет торопиться принимать украинцев мнение
07:51
Гороскоп всех знаков Зодиака на 17 апреля: новые возможности и удар по ауре Видео
07:47
Дым из Чернобыля и пылевая буря: что происходит с уровнем радиации в Киеве сейчас
07:01
Врач назвал лучший метод профилактики коронавируса
06:44
Творожная пасха: как приготовить царский и быстрый кулич Видео
06:27
Доллар по 40 уже скоро: чем грозит нынешняя стабильность гривны мнение
05:45
"Разорение и токсичный человек": трем знакам Зодиака грозят опасные ловушки
05:11
Резиновая жизнь: Остапчук с секс-куклой записал пародию на клип Little Big Видео
04:40
З Великоднем 2020 – гарні привітання та яскраві великодні листівки Видео
04:08
Коронавирус будет терзать человечество не один год: опубликован шокирующий прогноз
03:30
Сила провидения: астролог назвала счастливчиков апреля-2020
02:53
Чтобы не напрягаться: топ-3 секс-позы для самых ленивых
02:10
Кому нельзя есть имбирь: диетолог дала важные советы
01:36
Поздравления с Пасхой – открытки, пожелания в прозе, стихи и короткие
00:49
Эколог объяснила, как пожар в Чернобыле влияет на коронавирус Видео
00:15
17 апреля – какой праздник – что делать в Страстную пятницу 2020 Видео
00:01
Страстная пятница перед Пасхой – что можно делать и как поздравлять
16 апреля, четверг
23:59
Ученые пояснили опасность диабета для зараженных коронавирусом Видео
23:45
Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных 16 апреля превысило психологическую отметку
23:40
"Град из змей и скорпионов уже никого не удивит": в Сети возмущены дымом в Киеве Видео
23:18
Купили свечи у зараженной: под Харьковом у прихожан церкви вспышка Covid-19 Видео
22:59
"Самый грязный город в мире": жителей Киева просят не открывать окна и не гулять Видео
22:55
В Минздраве поведали, какие церкви стали очагами коронавируса
22:24
Геращенко рассказал, как генерал СБУ готовил покушение на Авакова
22:22
Комаровский ошарашил причиной дикой вспышки коронавируса в Италии
22:05
Губастая порноактриса засветила шикарное тело на сексуальных фото Фото
21:39
Пасха-2020: оригинальный рецепт шоколадной глазури для кулича
21:31
Продолжение карантина: когда выйдем на работу и что запретят до лета Видео
21:30
У каждого своя ложь 2 сезон - когда смотреть продолжение
21:28
Строительство Северного потока-2: в Германии поперли буром на США
21:12
Как ухаживать за больным коронавирусом: важные советы врача
20:35
"Есть угроза жизни": Киевсовет экстренно обратился к гражданам в связи с пылевой бурей
20:30
Сериал Рикошет 2 сезон - когда выйдет продолжение
20:10
У каждого своя ложь 11 и 12 серия смотреть онлайн 16-04-2020 Видео
20:03
Татьяна Буланова попала в реанимацию в прединсультном состоянии
20:00
Лукашенко во время пандемии резко пристыдил наркоманов и курильщиков
19:41
Путин отменил торжественное празднование парада Победы 9 мая Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять