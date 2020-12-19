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Бункерный нежилец: Путин не просто болен, а болен фатально

Эль Мюрид

военный эксперт, блогер

19 декабря 2020, 08:48

Путинское окружение устало от своей токсичной куклы, но понимает, что с ее уходом все грохнется. Потому Путин будет и дальше гнить в подвале.

Владимир Путин
Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции / Главред

Из массы вопросов-ответов ритуала с участием Путина я бы отметил только один вопрос. Традиционный вопрос, но говоря откровенно, все двадцать лет Путина спрашивают приблизительно одно и то же. Что лучше всего свидетельствует о том, меняется ли что-нибудь в стране. Нет, конечно. Не меняется. Цены, бедность, воровство чиновников, безнадёга - всё, как всегда. Поэтому и вопрос с двойным дном - что там с 24 годом - планируете остаться? Вопрос-то понятен - уже до пациентов психбольниц должно дойти, что пока Путин у власти - вопросы каждый год будут одни и те же. Цены, бедность, воровство чиновников, безнадёга. Поэтому и затаённая надежда - может, вы всё-таки уже уйдете?

Путин, как и всегда, ответил, что ничего еще не решил. Как обычно - скользкий и лживый ответ. Хотя бы потому, что он имел все возможности весной сказать про "обнуление" - вы что там, совсем охренели? А раз не сказал и подписал, то все уже решено. Врать-то зачем?

Но тут же возникает новый вопрос. Скрывать проблемы со здоровьем уже невозможно.

Сама пресс-конференция - показательный пример. Все та же стерильная огороженная зона, в которую несколько допущенных журналистов и техников попали через двухнедельный предварительный карантин. Остальных загнали в дистанционный формат. Отсюда и вопрос - он так и намерен руководить страной из подвала? Пусть стерильного, но именно подвала?

В Швейцарии какой-нибудь такой номер вполне возможен. В России с ее централизованной автократической моделью спрятавшийся и огородившийся от страны руководитель - нонсенс. Ты либо модель меняй, либо выползай на свежий воздух. Но ни то, ни другое.

Вывод однозначен - человек не просто болен, а болен фатально. Свежий воздух для него - это буквально литр "Новичка" залпом.

Отдельные поездки на какие-то относительно публичные мероприятия больше похожи на спецоперации, чем будничную работу. Да и кого там возят и где это все происходит - кто ж его знает.

В этом смысле вопрос про двадцать четвертый год на самом деле теряет смысл. Более важен и интересен другой вопрос - сколько тебе вообще осталось. Вопрос не праздный, хотя личная судьба Путина и отмерянный ему срок мало заботят. Жаль, конечно, если он уйдет сам, справедливо было бы его присутствие на трибунале по расследованию преступлений его режима. Но, в конце концов, в Нюрнберге тоже обошлись без живого фюрера, но сам процесс провели без проблем. Да и справедливости нет никакой, о чем тут говорить.

Вопрос важный, так как уход Путина будет означать распад, причем очень быстрый, его режима. Система управления Россией выстроена сегодня таким образом, что смена власти возможна только через катастрофу.

Нет преемственности, нет ротаций, нет механизмов обновления. А значит - как только острие, на котором стоит эта перевернутая пирамида, хрустнет, вся конструкция посыплется. Собственно говоря, для Путина это - самый лучший аргумент в отношениях с собственным окружением. Оно, окружение, давно и с удовольствием сдало бы Путина и посадило вместо него что-то менее токсичное. Но страх и понимание того, что с его уходом все грохнется, вынуждает окружение держать эту куклу до самого конца.

Собственно, поэтому спрашивать - останетесь ли вы до 24 года - бессмысленно. Он будет сидеть до конца. Либо пока конструкция не навернется по какой-то иной причине. И похоронит и его вместе с собой. Причем причина-то понятна - автократия не может функционировать из бункера. Во всяком случае продолжительное время. Она и без того предельно неэффективна, а со спрятавшимся диктатором и вообще недееспособна. Но ничего другого не остается, приходится действовать по формуле: "улыбаемся и машем". Никаких сроков нет и быть не может. Дотянет до 24 - будет прятаться в подвале и после 24. Не доживет - ну, сами все увидите.

новости России Владимир Путин Эль Мюрид
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