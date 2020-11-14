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Карантин выходного дня – это прелюдия к тотальному локдауну

Анатолий Октисюк

политический эксперт аналитического центра DemocracyHouse

14 ноября 2020, 06:55

Махновщина местных мэров-"чертей" существенно вредит украинцам во время эпидемии коронавируса.

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Момент, когда все будут пить сто граммов и есть оливье, вполне подходящий для введения локдауна / Getty Images

Решение правительства о введении в Украине "карантина выходного дня" можно только приветствовать. Насколько я знаю из разных инсайдов, этот шаг станет преподготовкой к началу новогодне-рождественского тотального локдауна.

До сих пор правительство пытается остановить пандемию коронавируса минимальными шагами. Минимальными – чтобы не нанести большой удар по бизнесу и экономике.

Но ближайший месяц будет критическим, во-первых, с точки зрения наполненности больниц, во-вторых, с точки зрения распространения инфекции. Поговаривают, что из-за этого в правительственных структурах уже существует консенсус по введению локдауна с начала декабря. И, если говорить объективно, это вполне целесообразно. Ведь в декабре почти все уже живут "оливьешным" настроением, потому что начинаются праздники. Давайте признаем честно: с середины декабря и чуть ли не до конца января в нашей стране почти никто не работает. Конечно, речь не идет о государственных структурах, производстве, сфере торговли и услуг.

Многие считают решение о введении "карантина выходного дня" половинчатым. Но правительство ищет хотя бы минимальные возможности разорвать цепочки инфицирования, что действительно является необходимым. Поэтому я поддерживаю любое решение, направленное на локдаун.

Читайте такжеКто заплатит за бессмысленный карантин выходного дняПрезиденту Зеленскому в нынешних обстоятельствах не стоит думать о рейтингах и держаться за них. Сейчас нужно думать о другом – о шагах, направленных на решение текущих проблем. Что бы он ни сделал, кто-то воспримет эти действия позитивно, кто-то – негативно. Нельзя нравиться всем: сколько людей – столько мнений.

Никто из нас не владеет достоверной информацией о реальной эпидемической ситуации в Украине: сколько занято коек в больницах, сколько на самом деле больных. Но президент и отдельные службы это знают, поэтому должны действовать соответственно.

Убежден, что нам нужно все закрывать, по крайней мере, с декабря и до середины февраля, чтобы весной мы могли вернуться к нормальной жизни.

Конечно, политическая оппозиция любое решение власти будет воспринимать как повод для критики: введут карантин – будет критиковать за последствия для экономики, не введут карантин – будет критиковать за бездеятельность и пренебрежение жизнями людей. Оппозиция для того и существует, чтобы критиковать.

Читайте такжеЕсть ли свет в конце тоннеля, или Что затрудняет получение Украиной вакцины от Covid-19Другое дело – вопрос выполнения распоряжений правительства. Как известно, Садовой уже заявил, что во Львове не будут вводить карантин выходного дня. В таких случаях властям нужно демонстрировать жесткую руку и действовать строго. Если местная власть отказывается выполнять подобные решения, нужно давить на нее с помощью правоохранителей и спецслужб, которые бы доступно объяснили, что закон – один для всех, и его нужно выполнять. Центральное правительство принимает решение, от которого зависят здоровье и жизнь людей, а какой-то местный "черт" говорит: "Не буду выполнять". Против таких нужно открывать уголовные производства, а наша центральная власть "сопли жует" и пускает все на самотек. В итоге, такая махновщина и атаманщина серьезно вредят людям.

Сегодня Садовой сказал, что не будет выполнять решение правительства, завтра мэр Черкасс скажет, послезавтра – еще кто-то... Но потом люди в этих городах массово начнут поступать в больницы, начнется коллапс. А местная власть будет говорить, что нет денег на организацию новых мест в больницах, нет возможностей, и виноваты во всем правительство и лично Зеленский. Чтобы избежать такого развития событий, нужно заставлять местную власть – несмотря на децентрализацию и все такое – выполнять подобные решения правительства, а если нет – штраф или уголовная ответственность.

При этом я ни в коем случае не приуменьшаю ответственность правительства. Оно действительно провалило подготовку к очередному витку эпидемии и не смогло обеспечить за полгода больницы всем необходимым и подготовиться к новому эпидемическому сезону.

Что же касается экономических последствий карантинных ограничений, то с голоду никто за два месяца не умрет. Да, будет непросто и плохо, но и так всем плохо. Мы уже терпели полгода, потерпим еще два месяца.

Почему-то в Германии, Швеции и Франции власть и оппозиция смогли объединиться во время эпидемии и признать, что это не время для политических баталий и противоречий и согласились с необходимостью введения карантина. У нас оппозиция не может согласиться с властью из-за отсутствия политической культуры. Деятельность нашей оппозиции – это, по сути, вредительство. Суть деятельности украинской оппозиции сводится исключительно к тому, чтобы насолить власти. Она не отличает государственный интерес от чисто олигархического интереса. А нашим политикам уже давно пора научиться различать, какие сферы и вопросы являются жизненно важными. Однако сейчас оппозиция не столько вредит Зеленскому, сколько расшатывает и вредит обществу.

Итак, "карантин выходного дня" является абсолютно правильным решением. Он является прелюдией к тотальному локдауну накануне зимних праздников. И в этот период он будет вполне целесообразным, ибо момент, когда все будут пить сто граммов и есть оливье, а экономика замрет до конца января, вполне подходящий.

Анатолий Октисюк, политический эксперт Аналитического центра DemocracyHouse, специально для Главреда

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