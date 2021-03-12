Донбасс превратился в бронепоезд Кремля

Донбасс ждет судьба Приднестровья / УНИАН

Времена, когда сообщения из Донбасса были в топах мировых новостей, остались в прошлом. Однако новое обострение в российско-украинских отношениях и угроза возобновления боевых действий заставляют снова обратить внимание на то, как развиваются события в этом регионе.

Самопровозглашенные республики ДНР и ЛНР, затевавшиеся как некий временный проект, уцелели и даже укрепились. В них успели сформироваться свои политические системы и новые элиты, готовые обеспечить длительное существование Донбасса в качестве российского протектората.

После определенных надежд, связанных со сменой власти в Киеве в 2019 году, мирный процесс вновь оказался в тупике. Администрация Зеленского, первоначально под давлением национал-патриотической оппозиции, а теперь уже исходя из собственных установок, фактически отказывается принимать Донбасс на условиях, прописанных в Минских соглашениях.

Читайте также"Хитрый план" Украины по Донбассу провалится, как и все предыдущиеКиев и непризнанные республики, за спиной которых стоит Москва, разрабатывают нереалистичные "дорожные карты" со взаимоисключающими требованиями. Роль европейских посредников становится все более формальной, а последние надежды урегулировать конфликт развеиваются.

Возможность реинтеграции Донбасса в состав Украины, как ее понимают в Москве, откладывается до гипотетического прихода к власти в Киеве пророссийских сил. Этим объясняется усиление позиций Медведчука в регионе, партия которого – фаворит на подконтрольной Украине части Донбасса.

В Кремле оптимистично продолжают верить в такой поворот, но, несмотря на все победоносные рейтинги "Оппозиционной платформы", в Украине существует консенсус, направленный против реванша пророссийской партии, одобренный Западом. Молниеносный разгром медиаимперии Медведчука – хорошее тому подтверждение.

Читайте такжеУкраина готовится отбить Донбасс, шансы ее как никогда высокиЭто означает, что Донбассу надо готовиться к длительному существованию в роли российского военного протектората наподобие Приднестровья или Южной Осетии. Местные элиты ждет оптимизация системы управления со стороны Москвы, а общество – ползучая интеграция с Россией. Внутри республик эти меры будут восприняты как наведение порядка, альтернатива прежним нравам дикого поля, нормализация жизни.

Укрепление российских позиций в регионе позволит использовать ДНР и ЛНР как рычаг давления на Киев. Донбасс превращается в бронепоезд, стоящий на запасном пути, который Кремль может пустить в ход, если того потребуют внешнеполитические обстоятельства.

Константин Скоркин, журналист, для Московского центра Карнеги