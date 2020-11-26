Две проблемы, которые ждут Украину без транша МВФ

Украина может не получить транш МВФ до конца 2020 года / mignews.com.ua

То, что Украина может не получить очередной транш МВФ, было предсказуемым. Теперь правительство сталкивается с ужасной ситуацией вокруг выполнения госбюджета. Огромный дефицит создаст огромные проблемы, в первую очередь, для так называемых незащищенных расходов – определенную часть из них уже начали выполнять, но финансирования на них не будет.

Это – классическая проблема, с которой мы уже сталкивались во времена правительств Тимошенко и Азарова, когда не было чем финансировать расходы госбюджета, вследствие чего возникала просроченная кредиторо-дебиторская задолженность по всем направлениям, как по цепи. Потому что распорядитель бюджетных средств не рассчитался с поставщиком товаров/услуг, соответственно, последний не рассчитался со своими кредиторами и этот долг начинал "гулять" по кругу. И, поскольку средства не поступали, возникали массовые неплатежи и, как следствие, невыплаты зарплат.

Поэтому наращивание задолженности - это первая проблема, которая существенно ударит по экономике, потому что из-за взаимных долгов нельзя заниматься развитием экономики.

Вторая проблема – очевидно, что мы не получим новый транш и в начале следующего года. Максимум, что нам светит – получить его в мае-июне, да и это выглядит скептически, поскольку тогда это может делать уже новое правительство, а смена власти может свалить страну в политический кризис. В частности, уже в первом квартале следующего года у нас могут возникнуть проблемы с выплатой даже по защищенным статьям (те, что связаны с выплатой зарплат бюджетникам, социальные расходы, покрытие дефицита Пенсионного фонда, обслуживание бюджетных учреждений), не говоря уже о незащищенных и расходах на развитие (строительство, ремонты, покупку оборудования), выплаты по которым уже начинают ставить на паузу и мы начинаем жить в режиме ограниченного финансирования.

Читайте такжеПочему украинцы остались с голой задницейЧто касается курса, то, учитывая размер золотовалютных резервов, которые уже определенное время сформированы, можно говорить, что у правительства и НБУ будет возможность минимум полгода сохранять стабильность национальной валюты. Но все будет зависеть от того, что они будут делать для покрытия самых необходимых расходов – если начнут прибегать к скрытому финансированию дефицита бюджета (как это уже происходит за счет предоставления банкам кредитов на рефинансирование, которые за эти средства покупают облигации государственного займа), то это создаст значительное давление на курс валют. В частности, в этом году он останется на уровне 28-29 гривен за доллар, в первом квартале следующего года – 29-30, но здесь так же все будет зависеть от уровня политического кризиса.

Бесспорно, глава Нацбанка Кирилл Шевченко сейчас на 100 процентов - человек Зеленского, но и он не хочет становиться камикадзе. Потому что если в результате печати средств начнется нарастание курса доллара и начнет раскручиваться инфляция, то его просто съедят. Поэтому он будет делать все, чтобы его не сделали козлом отпущения.

Борис Кушнирук, экономист, специально для Главреда