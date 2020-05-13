Европа после вируса: когда Украина перестанет барахтаться в собственном говне

Эксперт рассказал, как коронакризис изменит Евросоюз / pixabay.com

Руководство Евросоюза в заявлении по случаю Дня Европы, говоря о восстановлении после кризиса коронавируса, отметило, что Европа уже никогда не будет прежней. Само утверждение очевидно и не подлежит сомнению. Однако, что именно подразумевали руководители ЕС, мы можем только догадываться.

Евросоюз, как и все другие государственные образования и союзы, постоянно меняется. Но коронакризис катализировал все те процессы и диспропорции, которые вызревали десятилетиями внутри тела Европы.

Возможен ли распад ЕС

Допустим, тот же долговой кризис – он обострился, поскольку из-за локдауна многие европейские экономики остановились.

Также обострились диспропорции между севером и югом ЕС: более успешные экономически и организационно северные страны Евросоюза из нынешних потрясений выходят с гораздо меньшими потерями, нежели юг в лице Италии и Испании (как их называют, pigs, "кредитные свиньи"). Эти диспропорции накапливались годами и наиболее проявились в южных странах – от Греции и до Португалии.

Потому совершенно очевидно, что в итоге коронакризиса Евросоюз может быть радикально переформатирован. Но масса вопросов – в каком именно направлении он будет переформатирован: выделится ли Европа нескольких скоростей с сильным северным ядром, или же Евросоюз вообще развалится ни куски?

Распад ЕС тоже возможен, так как в ходе коронакризиса мы видели, что каждая страна решала свои вопросы самостоятельно, как могла. Германия отказывала Италии в помощи, а Нидерланды ту же Италию "посылали" с ее желаниями получить новые займы в виде бондов – север говорил, что будет давать деньги только под конкретные проекты, которые будут под их непосредственным контролем, чтобы местная элита не тратила выделенные деньги нецелевым образом.

Попросту говоря, коронакризис четче обозначил внутренний кризис Евросоюза - европейские государства и их неповоротливая система очень закостенели относительно Азии и США. Европа на их фоне выглядит очень инертной и запаздывает с ответами в силу косности элит - после Второй мировой войны Старый свет потерял хватку и боится радикальных изменений.

Все это создает предпосылки для фундаментальных, даже революционных изменений. Тезис о том, что "верхи не могут, а низы не хотят", очень актуален для Европы: верхушка боится сделать смелые шаги, а низы не хотят терять достояние "государства общественного благосостояния" в условиях, когда оно деактуализировано и очевидным образом ускоряется его эрозия.

Как быть Украине

Украине всё это не сулит ничего хорошего. Коронакризис погрузил весь мир в состояние, когда каждый решает собственные проблемы. Европейским странам не до Украины с ее мышиным писком "дайте грошей!" и "захистіть від агресора!". Она сама должна начать шевелиться и перестать всем "заглядывать в рот" в ожидании, пока кто-то примет за нее решение. Такая модель поведения не принесла Украине ничего, кроме деградации.

Изменения в Европе после коронакризиса, наверняка, коснутся Шенгена и безвиза. Уже поговаривают, например, о введении обязательных справок о том, переболел человек коронавирусом или нет. И наличие такой справки будет обязательным для получения разрешения на въезд.

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Мир после коронакризиса изменился и будет дальше меняться. И так будет всегда, пока будет человечество. Но Украина не делает выводов из происходящего. Правильно говорил Сенека:

"Лишь немногие располагают собой и своим добром по собственному усмотрению, прочие же подобны обломкам в реке: не они плывут, а их несет. Одни гонимые волной послабее, движутся медленней и отстают, других она влечет быстрее, те выброшены на ближний берег стихающим течением, эти унесены в море стремлением потока. Поэтому следует установить, чего мы хотим, и добиваться желаемого с упорством".

В этом философском изречении вся суть того, что должна делать Украина. Но для этого нужно установить цели и двигаться к ним. Но мы пока что остаемся едой для более сильных и организованных наций. И для Украины любые изменения в жизни Европы будут превращаться в новые вызовы. И так будет до тех пор, пока она остается щепкой, которая барахтается в собственном говне и никак не может определиться, кто она, что она и куда плывет.

Юрий Романенко, руководитель политических программ Украинского института будущего, специально для Главреда