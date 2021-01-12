Американцам повезло со своим шоуменом. Украинцам со своим клоуном - нет

Дональд Трамп отказался сдаться в своей войне за Америку / GettyImages

Трамп выбрал борьбу. После очевидной провокации у Капитолия, после предательства Трампа почти всеми членами его правительства и республиканцами, включая М. Пенса и скоропостижного (ночью) утверждения победы Байдена, у Трампа оставались принципиально два пути:

1. Признать победу Байдена, согласиться на мирную передачу власти в обмен на гарантии не преследования. Я просто убеждён, что такое предложение Байден ему сделал, потому что испытывает огромные проблемы с легитимностью.

2. Отказаться признать победу Байдена и готовиться к новому избирательному циклу, создавая свою новую партию. Второй путь очень опасен для Трампа и будет означать для него бесконечные судебные процессы.

Я ставил 70 против 30, что Трамп выберет первый вариант. Но я ошибся. Трамп отказался признать победу Байдена и не придёт на инаугурацию. Его адвокат Р. Джулиани у себя в твиттере опубликовал пост Трампа уже после того как Трампа заблокировали: "Я уверен что вскоре вы все снова будете шествовать вокруг Капитолия и мирно и патриотически заставите услышать свой голос"

Читайте такжеВ США для узурпации власти используют методы, обкатанные на УкраинеТрамп выбрал борьбу. Он будет ездить по стране и проводить митинги. И теперь будет уже крыть правду-матку о тотальной коррупции в стране. И будет собирать миллионы, если, конечно, его не убьют или не посадят. По сообщениям прессы, Пенс собирается инициировать применение поправки 25 с целью немедленного отстранения Трампа от власти ввиду невозможности им исполнять обязанности по состоянию здоровья. Короче, хотят упечь в психушку.

Интуиция подсказывает мне, что впереди еще немало драматических событий. Например, начальник Общего отдела канцелярии Белого дома Эмилия Мерфи отказалась признать победу Байдена и передавать дела его команде.

В чем разница между Трампом и Зеленским

Трампа и Зеленского объединяет то, что они оба пришли во власть как несистемные политики, из шоу-бизнеса. До политики они развлекали публику и делали на этом хорошие деньги. Их избрание - это популистская реакция общества на то что существующая политическая система не позволяет людям никак влиять на власть.

В США сложилась власть корпоратократии, которая лишь внешне имитировала демократию. Общество реально не имело своего представительства во власти и никак не влияло на политику. Поэтому народ, разочаровавшись в номенклатурных политиках, избрал шоумена Трампа, человека не из Системы, который финансировал свою избирательную компанию сам, отказавшись от денег корпораций, чтобы не быть им обязанным.

Читайте такжеВ США начинают строить радикальный социализм пополам с черным расизмомАналогичная ситуация была и с Зеленским. За почти 30 лет выборов общество устало от одних и тех коррумпированных рож, которые представляли только интересы кланов и не имели ничего общего с интересами простых людей, и с горя поверило в честность намерений Зеленского, отдав ему всю власть, не глядя.

Но на этом аналогии между двумя шоуменами закончились.

Если Трамп показал себя непреклонным бойцом с корпоратократией, которая начала рвать его с самого первого дня, то Зеленский быстро опустил крылья и спокойно вписался в нашу клановую Систему, став её частью.

Как результат, Трамп обладает невиданной поддержкой среди среднего класса, среди тех, кто создает капитал и платит налоги, а не выпрашивает подачки у государства. А Зеленского через полтора года президентства поддерживает одно только быдло. Трамп всколыхнул всю страну и дал свободным американцам надежду. Зеленский обманул украинцев и лишил их всяких надежд.

Два шоумена - две разные судьбы. Один - смелый и непреклонный боец, другой - трусливый и мелкий оппортунист.

Оба народа сыграли в рулетку. Американцам повезло, украинцам - нет.