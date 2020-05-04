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Нужен ли был Украине карантин на самом деле

Сергей Гайдай

Политтехнолог, директор по стратегическому планированию агентства Гайдай.Ком

4 мая 2020, 08:44публикуется на языке оригинала

Статистика стран, которые не ввели карантинных мер, не особо отличается от статистики стран, где карантин ввели.

карантин, маска
Карантин не особо помог спасти жизни / УНИАН

Сейчас человечество вольно или не вольно проводит эксперимент. Испытывается эффективность карантинных мер в борьбе с пандемией.

Подавляющее большинство стран ввели карантинные меры разной степени строгости. Предполагается, что это уменьшит угрозу жизням людей и уменшит смертность населения. И мы бы никогда не узнали эффективны эти меры или нет если бы не существовали страны, которые от карантина отказались. И теперь можно сравнивать статистику заражения, заболевания и смертности.

Что это за страны? Швеция, Япония, Гонконг и Белоруссия. Критики говорят что в Швеции регистрируют только тяжелые случаи. В Японии не так активно тестируют население, только при явных симтомах. В Белоруссии статистика такая как Бацка скажет. Про Гонконг ничего не нашёл.

Но одну цифру скрыть трудно во всех странах - смертность. Да, трудно отрицать сам факт пандемии и факт того, что уханьський коронавирус опасен для здоровья. Но речь о другом - помогает ли в борьбе за жизни карантин?

Читайте такжеУкраине нельзя было идти по пути жесткого карантинаЕсли изучать статистику, то очевиден факт того что, страны, которые не ввели карантинных мер, не отличаются от стран, где карантин ввели. Тут нет поголовного мора, гор трупов в моргах больниц или всеобщей паники, переполненных госпиталей и прочих ужасов. Скоре элементы всего этого наблюдались в карантинных странах.

Нет, виноват не карантин. Он скорее следствие. Но статистика скорее зависит не от жёсткости введённых ограничительных мер, а от других факторов. Плотности населения, культуры гигиены, социальных привычек, развитости системы здравоохранения.

Читайте такжеЭто не кризис. Теперь так будем жить всегдаШвеция, Белорусь, Гонконг и Япония - ничем особо не отличаются от стран, где соблюдают карантинные ограничения. Они скорее находятся среди стран, где показатели инфицирования и смертности не высоки. Но там жизнь не останавливалась. Работают предприятия, транспорт, сфера обслуживания и общепит. Люди ходят на работу и не ограничивают свою привычную жизнь и экономику никто не ставил на паузу.

Вопрос: стоило ли останавливать экономику вводя ее в стагнацию, лишать миллионы людей работы, средств к существованию, перекрывать границы и возможность перемещения, останавливать транспортную коммуникацию, убивать целые отрасли экономики, банкротить предпринимателей и запускать мировой экономический кризис, который продлится не один год - если это не особо помогло в борьбе с пандемией и в сохранении жизни людей?

Сергей Гайдай карантин коронавирус
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