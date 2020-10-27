Лузеры выборов-2020: чье политическое будущее теперь под вопросом

В Украине нет ни одной политической силы, которая бы победила на этих выборах

Немногие партии, принявшие участие в местных выборах, останутся в восторге от полученных результатов. Впрочем, есть такие, у кого больше всего оснований для разочарования.

Среди провалов местных выборов следует выделить главного лузера борьбы за Киев – политическую силу Победа Пальчевского. Потраченные на этот политический проект ресурсы и полученный результат – абсолютно несоизмеримы. Ни потраченные деньги, ни колоссальное количество рекламы не сработали потому, что рекламную кампанию так и не перевели в более содержательное русло. По сути, кампания Победы Пальчевского свелась к публикации рейтингов и рекламы, зато содержательную составляющую мало кто сможет вспомнить. Очевидно, у Пальчевского решили, что по аналогии с предыдущими выборами достаточно предложить какое-то яркое шоу, и этого хватит для достойного результата. Однако в нынешних условиях потери политической активности, деполитизации и тотального уныния украинцев был больший запрос на содержательную составляющую.

Читайте также10 итогов местных выборовМало какая из нынешних парламентских партий может быть не разочарована результатами, полученными по итогам голосования. Но больше всего поводов для разочарования есть у Батькивщины. Ведь, пожалуй, впервые Батькивщина не смогла даже выбрать поддержку электората в рамках традиционного рейтинга Тимошенко. Очевидно, так произошло потому, что команда Тимошенко не смогла организовать кампанию соответствующего уровня. В итоге лишь в Киеве Батькивщина получила более-менее адекватный результат, а во всех других областях и городах ей нечему радоваться.

Также вряд ли будут в восторге от полученных результатов представители Радикальной партии. "Радикалы" рассчитывали использовать эту избирательную кампанию для громкого возвращения в большую политику, но полученные результаты не позволяют даже давать какие-то однозначные оценки о политическом будущем этой политической силы...

Но, честно говоря, и у других политических сил не все так хорошо.

В частности, Европейская солидарность точно рассчитывала получить совершенно другие результаты. По факту же даже в базовых регионах на западе Украины эта политическая сила не смогла победить. Евросолидарность – среди лидеров, но победы не одержала.

Учитывая, что сейчас партия Петра Порошенко претендует на статус основной оппозиции, итоги местных выборов ставят это под сомнение, потому что Евросолидарность не сумела подтвердить этот статус.

Относительно Слуги народа, то, на самом деле, результат партии власти не так уж плох, ведь в итоге "слуги" получают немало мандатов на уровне депутатов. Но у "слуг" точно есть ощущение, что они теряют ореол непобедимости. Любая другая партия, у которой не было сверхвысоких ожиданий от этих выборов, была бы очень довольна таким результатом, как у "слуг". Но для Слуги народа это станет перезагрузкой и утратой старых иллюзий.

Читайте такжеЗалет года: ТОП феерических провалов киевских выборовПри этом я совершенно не согласен с мнением, что теперь становятся более вероятными досрочные парламентские выборы. Да, результат Слуги народа далек от оптимального и далек от первого места. Но, скажите, кто одержал победу на этих выборах? Такой политической силы в Украине – нет. Поддержку потеряли все, в том числе основная парламентская оппозиция. Разве что кроме Европейской солидарности и ОПЗЖ, но и они получили, мягко говоря, не те цифры, на которые рассчитывали.

Поэтому возникает вопрос – а к каким результатам при таких условиях приведет объявление досрочных парламентских выборов? Я думаю, это приведет лишь к очередному политическому тупику, потому что та конфигурация Верховной Рады, которая вырисовывается сейчас, не предусматривает какого-то более или менее дееспособного большинства.

Кроме того, местные элиты, которые победили на этих выборах, вряд ли станут составлять системную оппозицию по отношению к власти. Они могут лишь входить в конфронтацию ситуативно, как, например, в случае нынешней пандемии и карантинных ограничений. Но, в целом, у них нет мотивации противостоять системно партии власти.

Читайте такжеИзбиратель наказал Зеленского за стиль " Порошенко-лайт"Поэтому оснований для досрочных выборов пока нет.

Итак, хотя "слуги" и не получили тот результат, на который рассчитывали (что многие расценивают как поражение), но никто из их оппонентов также не одержал победы. По большому счету, никто из общенациональных политических сил эти выборы не выиграл, победителей нет.

То есть у нас, судя по низкой явке и результатов местных выборов, общество устало от всех – и от старых, и от новых политиков. Это, по-моему, является результатом того политического дискурса, который на данный момент активно продвигается в Украине. Украинцы уже настолько устали от взаимного поливания грязью, что это крайне негативно повлияло на мобилизацию избирателей в этот раз.

Петр Олещук политолог, преподаватель КНУ им. Т. Шевченко, специально для Главреда