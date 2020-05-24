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Не пеняйте на зеркало

Юрий Касьянов

волонтер, блогер

24 мая 2020, 09:50публикуется на языке оригинала

Украинцы хотят получать больше, а отдавать меньше.

зеркало
Украинцы получают ровно столько, сколько отдают / фото С. Лебедева

Нет простых решений. Многие в них верят, но их нет. В действительности, почти ничего не зависит от президентов, министров, реформаторов, чертей, кредитов МВФ и чудодейственного турецкого оружия. Всё зависит от нас.

Потому что если у человека есть мотивация, есть убеждения, есть злость, есть смелость; такой человек может воевать голыми руками. И никто не сможет его победить.

Если у министра есть совесть и честь - никто не сможет его остановить. Если у президента есть характер - ему любая беда по колено.

Но откуда всему этому взяться, если мы этого не хотим?.. Мы боимся воевать, и ищем волшебные средства - ракеты и беспилотники, которые нивелируют наш страх. Мы не умеем, и не хотим жить честно, и поэтому выбираем себе двуличных политиков, охотно прощая им украденные миллионы и миллиарды, и телевизионную ложь.

Читайте такжеЖить в Украине уже попросту опасноИ если завтра всё вдруг станет правильно - исчезнет коррупция, придётся жить честно, платить налоги, ездить по правилам, говорить правду, служить в армии, и сражаться на войне - мы вряд ли этого захотим.

Потому что мы хотим получать больше, а отдавать меньше. А это нарушает фундаментальные законы природы, и потому невозможно. Не будут за нас воевать роботы и беспилотники, не станут нам просто так давать деньги, и закрывать глаза на наши нарушения закона.

Каковы мы - такова и окружающая нас действительность. Поэтому не пеняйте на зеркало. Оно не виновато.

Юрий Касьянов новости Украины
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